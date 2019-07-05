Общество

Дворец бракосочетаний в Пскове откроется 12 июля после ремонта

Дворец бракосочетания на улице Детской, 2 в Пскове откроется после капитального ремонта в пятницу, 12 июля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, накануне, 8 июля, в День семьи, любви и верности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрит здание дворца.

А 12 июля во дворце уже состоятся первые с октября 2018 года церемонии регистрации браков.

Напомним, на время ремонта регистрация браков проводилась в архивном управлении Псковской области на ул. Гоголя, 4, где есть специально приспособленный кабинет для регистрации браков и небольшой зал ожидания. Кроме того, брак можно зарегистрировать в управлении ЗАГС Псковского района на Октябрьском пр., 12.

В сентябре прошлого года управление ЗАГС города Пскова, ранее располагавшееся на ул. Пароменской, 21/33, переехало в здание Дворца бракосочетания и расположилось в цокольном этаже.

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Практически одновременно в здании бывшего особняка Лавриновского, которое является объектом культурного наследия, начались работы по капитальному ремонту первого и второго этажей за счет средств федерального бюджета.