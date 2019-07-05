Общество

Международный фестиваль «Река Великая» открылся в Опочке

Международный фестиваль «Река Великая» стартовал в Опочке. В пятницу, 5 июля, в городе состоялось торжественное открытие ежегодного мероприятия. В фестивале принимают участие официальные делегации из Латвии и Республики Беларусь, в составе которых представители органов исполнительной и законодательной власти, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

Начался фестиваль с круглого стола, посвященного шахматам, как средству развития интеллектуальных способностей. Затем на Советской площади открылся 9-й Этап Кубка России по авторалли «900 озер». Первый фестивальный день завершится концертно-конкурсной программой «Музыкальный Вал — 2019».

Но основные площадки фестиваля начнут работу в субботу, 6 июля. Этот день начнется с парада детских колясок и чествования супружеских пар.

Главные мероприятия пройдут в парке Победы и на центральных улицах города: ярмарка, кукольный спектакль «Хитрый урок», игровая программа «Давайте за руки возьмемся». На Городском Валу гостей фестиваля будут ждать экскурсии и спортивные состязания, среди которых - финальный этап районных соревнований «Самый спортивный класс — Веселые гонки», русская лапта для взрослых и детей. Там же будет организован гастрономический конкурс «Уха-царица».

Фестиваль направлен на возрождение и развитие культурных и исторических традиций Северо-Запада России, сохранение и развитие добрососедских отношений с жителями приграничных территорий. Организатором фестиваля выступает администрация Опочецкого района.