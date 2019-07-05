Общество

Музей льна создан в Псковской области

Уникальный музей, рассказывающий об истории льноводства, появился в Псковской области. Торжественное открытие состоялось в Печорах в пятницу, 5 июля. В экспозиции можно увидеть не только льняные ткани и традиционную одежду, но и старинные прялки и даже бумагу изо льна, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

В центре выставочной экспозиции — макет, изображающий льняные поля.

«Открытие такого музея в Псковской области особенно символично, ведь на протяжении длительного времени наш регион был одним из центров по производству льна. В музее представлены все этапы производства этой культуры: от выращивания до начала производства льна», — отметил руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, который побывал на открытии музея.

Для посетителей музея в день открытия была подготовлена интерактивная программа, проводились викторины с вручением сувениров.

Представители музея рассказали про выращивание льна и сферы его применения. Кроме этого, в музее можно посмотреть коллекцию женской и мужской одежды из льна.

В дальнейшем экскурсии для посетителей в музее льна планируют проводить с элементами театрального представления. Экскурсии рассчитаны на взрослых и детей.