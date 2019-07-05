«Акценты» Донецкого: «Дело облсовпрофа», локальный выбор и псковские кинопробы

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.
Темы выпуска:
На этой неделе страна скорбила о погибших на загадочном «Лошарике» моряках и содрогалась от подробностей наводнения в Иркутской области (куда отправились даже псковские спасатели, а губернатор Ведерников пожертвовал пострадавшим свою месячную зарплату), тогда как на Псковщине обсуждали прошедшую Ганзу, в частности, вдруг всплывший на поверхность соцсетей скандал с размещением в раздолбанном общежитии юных музыкантов из Эстонии, - и делали выводы из очередного «наезда» на структуры Псковоблсовпрофа — на этот раз не со стороны провластных СМИ, а со стороны следственных органов, осуществивших обыски и выемку документов в подконтрольных профсоюзам учреждениях (в рамках возбужденного уголовного дела о якобы незаконном предпринимательстве).
На фото: председатель облсовпрофа, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова
Многие наблюдатели тут же сделали вывод, что в своей долгоиграющей атаке на лидера псковских профсоюзов Ульяну Михайлову власть перешла от слов делу.
На вчерашней сессии в поддержку коллеги публично выступили сразу два депутата — что называется, «пробросом», коммунист Петр Алексеенко и десятиминутным спичем «яблочник» Лев Шлосберг, назвавший происходящее «произволом» и «главным политическим событием дня». Не будем сравнивать происходящее с 37-м годом, как это сделал наш пламенный публицист на прошедшей сессии областного парламента, и все-таки отметим несомненное: «Тенденция, однако». Тот факт, что за члена фракции «Единой России» Ульяну Михайлову вступился «яблочник» и «перманентный оппозиционер» Лев Шлосберг (пять лет назад недвусмысленно причисленный тогдашним губернатором Андреем Турчаком к «пятой колонне») свидетельствует о некой «сложноподчиненной» ситуации, сложившейся к лету 2019 года в псковском политическом классе. Очевидно, что в нем в последнее время возникла некая новая конфигурация, обусловленная вовсе не политической принадлежностью тех или иных акторов процесса, а объясняющаяся скрытыми от широкой публики мотивами. Пример бывшего главы Пскова Ивана Цецерского, высланного на «повышение» (в больших иронических кавычках) в столицу, на должность с непонятными функциями и полномочиями, причем буквально накануне Ганзейского фестиваля (видимо, для того, чтобы лишний раз не «отсвечивал» на фоне крупного культурного события), лишний раз служит подтверждением того, что дело тут не в формальном политическом окрасе.
Так, после смены первого лица недавний непримиримый борец с губернским истеблишментом эсер Олег Брячак стремительно превратился в персону «грата», а профсоюзный лидер Ульяна Михайлова, наоборот, при прежнем губернаторе более-менее ладившая с властью, искавшая и находившая компромиссы, так же быстро обратилась в персону «нон грата». Как говорится, со всеми вытекающими, то есть с черным пиаром от провластного медиа-холдинга, а теперь вот, как давно ожидалось, с обысками, выемками документов и прочими следственными действиями в рамках возбужденного уголовного дела.
Общая оценка наблюдателей: «нашла коса на камень», причем в качестве «камня преткновения» в данном случае выступает именно Ульяна Михайлова, тогда как губернская «коса» продолжает выкашивать местную политическую поляну. И ведь нельзя сказать, что «камень» этот совсем лежачий и под него вода не течет. Потому что после «черной метки», которую кинула власть Ульяне Михайловой несколько месяцев назад, лидер псковских профсоюзов все-таки несколько умерила жесткость риторики, но вот по факту выходит, что маховик репрессий (по-русски: подавления) запущен, жернова работают, и остановить эту машину уже не так-то и просто (либо нет желания).
К тому же, как отмечают те же наблюдатели, суть конфликта, возможно, лежит даже не в личных отношениях, которые по каким-то причинам не сложились, а гораздо глубже и дальше, уходя корнями вовсе не в псковский Дом Советов на улице Некрасова, а в Москву, где сидит председатель Федерации независимых профсоюзов России господин Шмаков, вхожий в кабинеты администрации президента на Старой площади.
Все это, повторюсь, слухи, которые могла бы разъяснить или опровергнуть сама Ульяна Михайлова, однако журналистский опыт подсказывает, что обычно подноготная подобных событий вслух не озвучивается, а Ульяна Александровна достаточно опытный политический боец, чтобы не ляпнуть лишнего, и наблюдателям остается строить свои доморощенные версии из домыслов и гипотез, что, впрочем, не отменяет главного — конфликт перешел в горячую фазу, и теперь остается выяснить только одно: насколько прочными окажутся позиции Ульяны Михайловой на посту внешне такой независимой структуры, как профсоюзы? Сможет ли она удержаться и дать бой? Или неминуемо, как очень многие у нас, последует в политическое небытие?
Формально, напомню, и глава Пскова Иван Цецерский зависел только от своих мундепов, и он даже пытался поначалу что-то такое изобразить в пику оппонентам, выдвигал свою креатуру на довыборы депутата Псковской городской Думы, но бравому градоначальнику хватило буквально одного-двух серьезных нажимов в кулуарах, чтобы он перестал рыпаться и отправился из Пскова восвояси, то бишь на «почетные» в кавычках выселки, пусть даже и в столицу. Бизнесмен Ян Лузин отказался от мандата областного парламентария вообще без каких-либо лишних телодвижений и комментариев. Раз, - и кончилась его политическая карьера. А мы только гадаем: почему да отчего так? Куда в итоге отправится Ульяна Михайлова?
Тут напомню любопытный исторический казус: когда Московский князь Василий III Иванович присоединял и усмирял непокорный Псков, то выселил из города в столицу триста самых родовитых и богатых псковских семей, а в их поместья заселил московских служивых людей, и вольный Псков навсегда подчинился Московскому царству. Если исходить из этой аналогии, то нас могут ждать два варианта развития событий. Допустим, к делу действительно имеет отношение Старая площадь, тогда рано или поздно Ульяну Михайлову «дожмут», и мы увидим большие перемены в структуре областных профсоюзов. Если же все причины противостояния умещаются в личную неприязнь и прочие «непонятки», от которых «кушать не могу», то эпопея имеет шанс затянуться.
На этом интригующем фоне еще более увлекательно выглядят местные выборы, до дня голосования в которых осталось всего ничего — а именно два месяца и четыре дня. Нас ждут вакансии шести глав районов и двух депутатов — Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы. В гонку за мандат регионального парламентария неожиданно включился такой известный в прошлом персонаж как Игорь Максимов, до сих пор, по признанию экспертов, не растерявший своего веса и авторитета.
Игорь Максимов, напомню, идет в областное Собрание от «Единой России», как и Галина Наваленная - в Псковскую городскую Думу.
Если говорить о шансах оппозиционных кандидатов, то они всегда есть, особенно в районах, где все друг друга знают не то чтобы в лицо, а как облупленных, и где люди голосуют не по партийным знакам отличия, а исключительно, опять же, из личной симпатии-антипатии, и именно поэтому возможны любые электоральные сюрпризы.
В областном центре не все столь близко и родственно, к тому же традиционно низка явка, то есть значение бренда несколько выше, чем в глубинке, однако и в Пскове бэкграунд конкретного кандидата способен оттенить либо подсветить буквы в его партийном удостоверении, а это значит, что тот шлейф негатива, который неминуемо сопровождает «партию власти» после принятия пенсионной реформы может и не сыграть. А сыграет, например, обаяние и харизма.
Иными словами, все мы сейчас включаемся в игру со многими неизвестными. Неизвестно, как избиратели отреагируют даже не на того или иного кандидата, а на его неожиданное сочетание с противником. Кто там перевесит, партия или личность? Принято считать, что в России избиратели голосуют не за идеи, а за людей, отчего итоги выборов часто оказываются парадоксальны и непредсказуемы.
Как они могли не договориться, не очень-то и понятно, ведь и сами не дураки, и людей компетентных вокруг них достаточно. Либо, наоборот, все слишком понятно. Речь идет о банальных и чрезмерных амбициях, которые опять оказались сильнее, чем политическая целесообразность и здравый смысл. Шансы и так-то не очень велики, а теперь они превратились просто в претенциозный блеф. Впрочем, не будем спешить. Посмотрим, кто в итоге дойдет до избирательных списков, а кто останется за бортом.
И я завершаю. Буквально несколько слов о феномене, который можно назвать возвращением на Псковщину несколько подзабытого мема - «территория кино». Помните, лет 10-15 назад некоторые культуртрегеры бредили этим словосочетанием, мечтая о международных кинофестивалях и съемках в псковских локациях мировых блокбастеров? Тогда, увы, ничего из обещаний не сбылось, хотя фильмы на Псковщине российские кинематографисты снимать продолжали, при желании можно вспомнить и перечислить несколько громких названий.
А вот теперь, после несомненного успеха фестиваля «Западные ворота», о возвращении «территории кино» можно говорить всерьез. Новому фестивалю не хватило разве что парада звезд, а вот программа была вполне достойной и по-настоящему международной. Кинофестиваль, правда, остался в некоторой тени Ганзейских дней нового времени, но на будущий год нам обещают второй кинофорум, и тогда он, возможно, станет полноценным медийным событием. Пока же на Псковщине стартуют съемки сразу двух фильмов: один - от продюсера Игоря Угольникова, и второй — от кинорежиссера и продюсера Алексея Учителя. Псковичи даже могут пройти кастинг и, если повезет, принять участие в съемках.
Удачных выходных. Это были «Акценты». Берегите себя!
Александр Донецкий