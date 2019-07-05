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«Акценты» Донецкого: «Дело облсовпрофа», локальный выбор и псковские кинопробы

05.07.2019 20:36|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Случай облсовпрофа. В Псковском областном совете профсоюзов и подведомственных ему учреждениях прошли следственные действия по уголовному делу о незаконном предпринимательстве.
Выборы локального значения. До Единого для голосования-2019 осталось чуть больше двух месяцев.
Кинопробы. Одной из удач прошедших в Пскове Ганзейских дней стал международный кинофестиваль «Западные ворота».

На этой неделе страна скорбила о погибших на загадочном «Лошарике» моряках и содрогалась от подробностей наводнения в Иркутской области (куда отправились даже псковские спасатели, а губернатор Ведерников пожертвовал пострадавшим свою месячную зарплату), тогда как на Псковщине обсуждали прошедшую Ганзу, в частности, вдруг всплывший на поверхность соцсетей скандал с размещением в раздолбанном общежитии юных музыкантов из Эстонии, - и делали выводы из очередного «наезда» на структуры Псковоблсовпрофа — на этот раз не со стороны провластных СМИ, а со стороны следственных органов, осуществивших обыски и выемку документов в подконтрольных профсоюзам учреждениях (в рамках возбужденного уголовного дела о якобы незаконном предпринимательстве).

На фото: председатель облсовпрофа, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова

Многие наблюдатели тут же сделали вывод, что в своей долгоиграющей атаке на лидера псковских профсоюзов Ульяну Михайлову власть перешла от слов делу.

На вчерашней сессии в поддержку коллеги публично выступили сразу два депутата — что называется, «пробросом», коммунист Петр Алексеенко и десятиминутным спичем «яблочник» Лев Шлосберг, назвавший происходящее «произволом» и «главным политическим событием дня». Не будем сравнивать происходящее с 37-м годом, как это сделал наш пламенный публицист на прошедшей сессии областного парламента, и все-таки отметим несомненное: «Тенденция, однако». Тот факт, что за члена фракции «Единой России» Ульяну Михайлову вступился «яблочник» и «перманентный оппозиционер» Лев Шлосберг (пять лет назад недвусмысленно причисленный тогдашним губернатором Андреем Турчаком к «пятой колонне») свидетельствует о некой «сложноподчиненной» ситуации, сложившейся к лету 2019 года в псковском политическом классе. Очевидно, что в нем в последнее время возникла некая новая конфигурация, обусловленная вовсе не политической принадлежностью тех или иных акторов процесса, а объясняющаяся скрытыми от широкой публики мотивами. Пример бывшего главы Пскова Ивана Цецерского, высланного на «повышение» (в больших иронических кавычках) в столицу, на должность с непонятными функциями и полномочиями, причем буквально накануне Ганзейского фестиваля (видимо, для того, чтобы лишний раз не «отсвечивал» на фоне крупного культурного события), лишний раз служит подтверждением того, что дело тут не в формальном политическом окрасе.

Так, после смены первого лица недавний непримиримый борец с губернским истеблишментом эсер Олег Брячак стремительно превратился в персону «грата», а профсоюзный лидер Ульяна Михайлова, наоборот, при прежнем губернаторе более-менее ладившая с властью, искавшая и находившая компромиссы, так же быстро обратилась в персону «нон грата». Как говорится, со всеми вытекающими, то есть с черным пиаром от провластного медиа-холдинга, а теперь вот, как давно ожидалось, с обысками, выемками документов и прочими следственными действиями в рамках возбужденного уголовного дела.

Общая оценка наблюдателей: «нашла коса на камень», причем в качестве «камня преткновения» в данном случае выступает именно Ульяна Михайлова, тогда как губернская «коса» продолжает выкашивать местную политическую поляну. И ведь нельзя сказать, что «камень» этот совсем лежачий и под него вода не течет. Потому что после «черной метки», которую кинула власть Ульяне Михайловой несколько месяцев назад, лидер псковских профсоюзов все-таки несколько умерила жесткость риторики, но вот по факту выходит, что маховик репрессий (по-русски: подавления) запущен, жернова работают, и остановить эту машину уже не так-то и просто (либо нет желания).

К тому же, как отмечают те же наблюдатели, суть конфликта, возможно, лежит даже не в личных отношениях, которые по каким-то причинам не сложились, а гораздо глубже и дальше, уходя корнями вовсе не в псковский Дом Советов на улице Некрасова, а в Москву, где сидит председатель Федерации независимых профсоюзов России господин Шмаков, вхожий в кабинеты администрации президента на Старой площади. 

И вот именно этот давний конфликт (по слухам, москвичи желали «отжать» то ли половину, то ли треть собственности псковских профсоюзов, наследия от Советских времен). Сразу, нахрапом, не вышло, и вот теперь настал «новый передел».

Все это, повторюсь, слухи, которые могла бы разъяснить или опровергнуть сама Ульяна Михайлова, однако журналистский опыт подсказывает, что обычно подноготная подобных событий вслух не озвучивается, а Ульяна Александровна достаточно опытный политический боец, чтобы не ляпнуть лишнего, и наблюдателям остается строить свои доморощенные версии из домыслов и гипотез, что, впрочем, не отменяет главного — конфликт перешел в горячую фазу, и теперь остается выяснить только одно: насколько прочными окажутся позиции Ульяны Михайловой на посту внешне такой независимой структуры, как профсоюзы? Сможет ли она удержаться и дать бой? Или неминуемо, как очень многие у нас, последует в политическое небытие?

Формально, напомню, и глава Пскова Иван Цецерский зависел только от своих мундепов, и он даже пытался поначалу что-то такое изобразить в пику оппонентам, выдвигал свою креатуру на довыборы депутата Псковской городской Думы, но бравому градоначальнику хватило буквально одного-двух серьезных нажимов в кулуарах, чтобы он перестал рыпаться и отправился из Пскова восвояси, то бишь на «почетные» в кавычках выселки, пусть даже и в столицу. Бизнесмен Ян Лузин отказался от мандата областного парламентария вообще без каких-либо лишних телодвижений и комментариев. Раз, - и кончилась его политическая карьера. А мы только гадаем: почему да отчего так? Куда в итоге отправится Ульяна Михайлова?

Тут напомню любопытный исторический казус: когда Московский князь Василий III Иванович присоединял и усмирял непокорный Псков, то выселил из города в столицу триста самых родовитых и богатых псковских семей, а в их поместья заселил московских служивых людей, и вольный Псков навсегда подчинился Московскому царству. Если исходить из этой аналогии, то нас могут ждать два варианта развития событий. Допустим, к делу действительно имеет отношение Старая площадь, тогда рано или поздно Ульяну Михайлову «дожмут», и мы увидим большие перемены в структуре областных профсоюзов. Если же все причины противостояния умещаются в личную неприязнь и прочие «непонятки», от которых «кушать не могу», то эпопея имеет шанс затянуться.

Союз (пусть и временный) таких разных людей, как Ульяна Михайлова и Лев Шлосберг, выглядит весьма симптоматично, лишний раз подтверждая старую шутку о том, что снаружи можно быть вполне красным, внутри оставаясь конституционным демократом, а требования политического момента зачастую важней, чем любые идейные убеждения.

На этом интригующем фоне еще более увлекательно выглядят местные выборы, до дня голосования в которых осталось всего ничего — а именно два месяца и четыре дня. Нас ждут вакансии шести глав районов и двух депутатов — Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы. В гонку за мандат регионального парламентария неожиданно включился такой известный в прошлом персонаж как Игорь Максимов, до сих пор, по признанию экспертов, не растерявший своего веса и авторитета.

Игорь Максимов, напомню, идет в областное Собрание от «Единой России», как и Галина Наваленная - в Псковскую городскую Думу.

Если говорить о шансах оппозиционных кандидатов, то они всегда есть, особенно в районах, где все друг друга знают не то чтобы в лицо, а как облупленных, и где люди голосуют не по партийным знакам отличия, а исключительно, опять же, из личной симпатии-антипатии, и именно поэтому возможны любые электоральные сюрпризы.

В областном центре не все столь близко и родственно, к тому же традиционно низка явка, то есть значение бренда несколько выше, чем в глубинке, однако и в Пскове бэкграунд конкретного кандидата способен оттенить либо подсветить буквы в его партийном удостоверении, а это значит, что тот шлейф негатива, который неминуемо сопровождает «партию власти» после принятия пенсионной реформы может и не сыграть. А сыграет, например, обаяние и харизма.

Иными словами, все мы сейчас включаемся в игру со многими неизвестными. Неизвестно, как избиратели отреагируют даже не на того или иного кандидата, а на его неожиданное сочетание с противником. Кто там перевесит, партия или личность? Принято считать, что в России избиратели голосуют не за идеи, а за людей, отчего итоги выборов часто оказываются парадоксальны и непредсказуемы.

Что касается так называемой «демократической оппозиции», то она опять продемонстрировала полную свою «раздраенность» и «недоговороспособность», выдвинув на одну позицию сразу двух кандидатов, претендующих на симпатии примерно одного и того же избирателя — яблочника и навальниста Николая Кузьмина и яблочника же и навальниста же Павла Чернова.

Как они могли не договориться, не очень-то и понятно, ведь и сами не дураки, и людей компетентных вокруг них достаточно. Либо, наоборот, все слишком понятно. Речь идет о банальных и чрезмерных амбициях, которые опять оказались сильнее, чем политическая целесообразность и здравый смысл. Шансы и так-то не очень велики, а теперь они превратились просто в претенциозный блеф. Впрочем, не будем спешить. Посмотрим, кто в итоге дойдет до избирательных списков, а кто останется за бортом.

И я завершаю. Буквально несколько слов о феномене, который можно назвать возвращением на Псковщину несколько подзабытого мема - «территория кино». Помните, лет 10-15 назад некоторые культуртрегеры бредили этим словосочетанием, мечтая о международных кинофестивалях и съемках в псковских локациях мировых блокбастеров? Тогда, увы, ничего из обещаний не сбылось, хотя фильмы на Псковщине российские кинематографисты снимать продолжали, при желании можно вспомнить и перечислить несколько громких названий.

А вот теперь, после несомненного успеха фестиваля «Западные ворота», о возвращении «территории кино» можно говорить всерьез. Новому фестивалю не хватило разве что парада звезд, а вот программа была вполне достойной и по-настоящему международной. Кинофестиваль, правда, остался в некоторой тени Ганзейских дней нового времени, но на будущий год нам обещают второй кинофорум, и тогда он, возможно, станет полноценным медийным событием. Пока же на Псковщине стартуют съемки сразу двух фильмов: один - от продюсера Игоря Угольникова, и второй — от кинорежиссера и продюсера Алексея Учителя. Псковичи даже могут пройти кастинг и, если повезет, принять участие в съемках.

Удачных выходных. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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