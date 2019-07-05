Общество

На строительство и ремонт объектов в Иркутской области после паводка нужно 28 млрд рублей

Ремонт разрушенных паводком в Иркутской области объектов и строительство новых потребует порядка 28 млрд рублей. Об этом в субботу заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям паводка, сообщает ТАСС.«"По оценке, на строительство и капитальный ремонт объектов предварительно потребуется 28 млрд рублей», - сказал Мутко.

По его словам, восстановление социальной инфраструктуры потребует около 8,5 млрд рублей.

«По предварительным расчетам наших федеральных министерств и коллег из правительства, на всю социальную инфраструктуру необходимо 8,5 млрд рублей, - сказал он.

Также, по словам Мутко, необходимо восстановить 3,5 тыс. домостроений жилого фонда.

Он также сообщил, что вопросами, связанными с восстановлением пострадавшего от паводка жилья, займется рабочая группа под председательством заместителя министра строительства.

«Рабочая группа создана, замминистра строительства ее возглавил. У нас должен быть очень четкий график восстановления жилья, каждого объекта», - сказал Мутко.

Вице-премьер призвал региональные власти корректировать генпланы и выносить жилье из зон подтоплений.

«Хотел бы обратить внимание: генеральные планы должны иметь особые зоны подтопления. В этих зонах подтопления мы не можем строить жилье. Пожалуйста, главы муниципалитетов, городов, представители правительства, скорректируйте все свои генеральные планы развития городов, населенных пунктов», - сказал Мутко.

Ранее председатель областного правительства Руслан Болотов сообщал журналистам, что генеральный план пострадавшего от сильного наводнения города Тулун откорректируют, чтобы исключить возможность застройки на подверженных подтоплению землях.

По словам вице-премьера, места для строительства новых домов пострадавшим от паводка в Иркутской области будут получены к среде.

«Надо определить места где будут построены эти дома в жесткий срок. В воскресенье эта задача будет решена, к среде мы должны получить места, где мы можем разместить эти дома», - сказал Мутко.

По его словам, пострадавшие семьи сами выберут внешний облик своего дома. Для этого в регион прибудут несколько компаний, которые разработают проекты деревянного домостроения. Жилье будет возводиться в тех же размерах, что и до паводка, но при этом не ниже социальной нормы. На время строительства люди будут размещены в пунктах временного размещения.

«Задача звучит так: завершить обход домовладений, встретиться с людьми, получить их заявления, что они выбирают и быстро решить. На следующей неделе, надеюсь, мы быстро выпустим акт правительства, по которому дадим право субсидии правительству области, и они уже смогут выдавать сертификаты», - отметил вице-премьер.

По словам Мутко, жителей затопленных районов Иркутской области переселят из пунктов временного размещения в ближайшие сутки-двое.

«Одна из задач, которая стоит перед нами - это переместить население из пунктов временного размещения в более стационарные, удобные места проживания. Такая задача стоит на ближайшие сутки-двое», - сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что жителей пострадавших от наводнения районов Иркутской области планируют перевести из пунктов временного размещения в общежития.

С последствиями паводка борются 5 тыс. военных

Около 5 тыс. военнослужащих - представителей армии, Росгвардии и сотрудников МЧС - были направлены на борьбу с последствиями паводка, сообщил Мутко.

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«В соответствии с указанием президента, в Иркутскую область была направлена большая группировка из представителей армии, Росгвардии и МЧС. Численность состава доходит почти до 5 тыс. человек. Плюс около 800 единиц техники. Это серьезная группировка, способная решать любые задачи», - сказал Мутко.