Общество

На следующей неделе дом-музей Пушкина в Михайловском закроют для посетителей

Всех, кто планирует побывать в Государственном Пушкинском Заповеднике на следующий неделе, просят учесть, что с четверга, 11 июля, и до воскресенья, 14-го, дом-музей поэта в мемориальной усадьбе «Михайловское» будет закрыт для посетителей. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в эти дни здесь будут идти съёмки фильма «Учености плоды».

Напомним, что в будущей картине речь пойдет о событиях, которые происходили в Михайловском в годы Великой Отечественной. Эта работа известного режиссёра Игоря Угольникова — совместный проект киностудии «Ленфильм», студии «Военфильм», CornerWork. Активную поддержку этой работе намерена оказать администрация Псковской области.