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Общество

Эксперт «Команды 2018» выдвинут в сенаторы от Калмыкии

06.07.2019 13:44|ПсковКомментариев: 0

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев рассказал РИА Новости, что временно исполняющий обязанности главы Калмыкии включил его в список кандидатов в члены Совета Федерации от республики.

По словам Тарбаева, он ответил на предложение Бату Хасикова согласием.

«Согласился, потому что Бату Сергеевич — это мой хороший товарищ, с которым мы знакомы много-много лет. У меня большой круг связей в Москве, у меня есть большое желание помогать своей республике», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в Калмыкии идет кадровое реформирование, многие выходцы из республики, которые добились успеха в других регионах, возвращаются на родину, чтобы вместе с новым руководством развивать территорию.

Тарбаев добавил, что вопрос о том, кто станет сенатором от Калмыкии, будет решаться в сентябре, а пока он готовит документы для выдвижения.

«Есть еще ограничения по занятию бизнесом и предпринимательством. У меня есть ряд бизнесов, которыми я занимаюсь в Москве, сейчас буду заниматься приведением документов в соответствие», — сказал он.

Сангаджи Тарбаев окончил Российский университет дружбы народов, был капитаном команды КВН «Сборная РУДН», телеведущим. Сейчас он входит в состав Общественной палаты Москвы, занимает должность генерального директора компании My Way Productions и продюсера промоуторской компании Fight Nights. Он также является экспертом проекта «Команда 2018» и неоднократно посещал Псков.

Теги: #Команда 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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