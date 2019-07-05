Общество

В Гдове прошла военно-спортивная игра для детей

В Гдове прошла военно-спортивная игра, которая включена в программу проекта «Мой Гдов – моя крепость». Всего в ней приняли участие участвовали 75 детей. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «Вконтакте».





Одиннадцать разновозрастных команд получили задание найти пакет государственной важности. Имея на руках планы Гдовской крепости с обозначением башен, ворот, захабов и других объектов, ребята преодолевали препятствия, разгадывали тайны и приближались к цели. «Соколы», «Непобедимые», «Снежные барсы», «Гепарды» и другие команды с не менее впечатляющими названиями штурмовали этап за этапом. Проходили по сложным тропам, с настоящими миноискателями и щупами пробирались через «минные поля». На всем протяжении маршрутов дежурили судьи из юных участников поискового отряда «Неизвестный солдат».



Первой успешно одолела все этапы и собрала по частичкам название Кушельского захаба, где был спрятан пакет, команда «Гепарды» во главе с 15-летним командиром Варварой Некрасовой. Десятилетние «гепарды» Денис Филиппов и Павел Туз, девятилетний Даниил Авраменко и первоклассник Савелий Хакимов гордятся своей победой. Кроме почетных грамот и сладких подарков, которые были вручены и всем другим участникам игры, победители получили три настоящих армейских сухих пайка.



В процессе игры ребята узнали немало сведений о прошлом нашей славной крепости. Увидели, потрогали и примерили на себя снаряжение и обмундирование бойцов Росгвардии. А также сдружились командами, получили хорошую физическую закалку и массу впечатлений.