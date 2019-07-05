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Общество

Каких животных россияне смогут содержать дома, не нарушая закон?

06.07.2019 16:45|ПсковКомментариев: 0

Правительство России разрешило гражданам в ряде особых случаев содержание хищных животных. Соответствующее Постановление кабмина вступило в силу 6 июля, сообщает «Парламентская газета». 

В документе говорится о крупных хищных, ядовитых животных, а также о животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.

Например, разрешено временное содержание (но не в жилых помещениях) пострадавших или травмированных животных до их передачи в приюты или питомники. Сотрудники зоопарков, цирков, дельфинариев могут содержать в неволе или полувольных условиях животных на время их лечения, а также выкармливания детенышей и молодняка.

Разрешено содержать животных в питомниках. При этом необходимо уведомить о содержании животных территориальный орган Росприроднадзора.

Ранее кабмин сформировал список диких животных, которых запрещено содержать в неволе — квартирах, домах и незаконных контактных зоопарках. При этом,если зверь был приобретен до 1 января 2020 года, ему разрешено находиться на домашнем содержании владельца.

В список также вошли животные, чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, поскольку это может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья  и даже привести к гибели.

В перечне значатся несколько видов змей (кобры и мамбы), ящерицы (комодский варан, ядозуб), крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные (скорпионы, все виды тарантулов). Среди млекопитающих, которых запрещено содержать у себя значатся медведи, волки, тигры, львы и гиены. Туда же вошли парнокопытные и непарнокопытные, кроме домашней лошади и быков в одомашненном состоянии.

Среди птиц оказались пингвины, киви, соколы и некоторые страусы. В списке также есть китообразные и некоторые рыбы (скаты, акулы, окуни, угри).

Документ подразумевает и ряд исключений. Так, запрет не распространяется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

Основанием для включения этих животных в список являются их опасность для владельцев, а также неблагоприятное влияние непривычной среды на самих животных.

«Приятно, что перечень диких животных расширяется, получается, что Правительство услышало мнение профессионального сообщества и постаралось учесть его рекомендации при дополнении списка», — сказала зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Однако она отметила, что нахождение в списке некоторых животных всё ещё вызывает вопросы: «Многим все еще непонятно, почему в перечень включены соколы, в то время как традиция соколиной охоты существует в нашей стране еще с XVII века».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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