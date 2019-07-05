Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата, сообщает ТАСС.

Так, в Сахалинской области на 1 тыс. человек населения было зарегистрировано 5,1 развода. В Карелии - 4,6, а в НАО 4,5 факта расторжения брака. В Мурманской и Белгородской областях по 4,3 развода на 1 тыс. человек.

Реже всего браки расторгаются в Чеченской республике. Там на 1 тыс. человек приходится 0,6 развода. На втором месте - республика Ингушетия (0,8), на третьем - Дагестан (1,1). В пятерку также вошли еще два региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкария (1,8) и Северная Осетия (1,9).

Всего за январь - апрель 2019 года в России было расторгнуто 149,961 тыс. браков, что почти на 44,5 тыс. меньше, чем за тот же период 2018 года.