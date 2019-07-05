Общество

День рыбака отметят 14 июля в Гдовском районе

День рыбака – главный праздник лета в Гдовском крае – будет отмечаться в этом году в воскресенье, 14 июля. Гостей ждет традиционная программа, хорошо известная всем, кто когда-либо бывал на чудских гуляньях, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальных сетях.

С 10:00 до 12:00 запланировано катание по Чудскому озеру на рыбацких судах ООО «Реванш». Место отправления – причал «Реванша» в поселке Устье.

С полудня до самого вечера пройдут большие народные гулянья на городском пляже. В программе: театрализованное представление от артистов и творческих коллективов Центра досуга и культуры, фестиваль красок и турнир по пляжному волейболу, в котором смогут принять участие все желающие, буфеты и закусочные, а также – коронный номер каждого Дня рыбака в Гдове – угощение всех гостей праздника наваристой чудской ухой.