Общество

Первый фестиваль псковского ремесла и творчества пройдет в июле

Первый фестиваль псковского ремесла и творчества «Псковское наследие» состоится в Пскове 13 июля. Мероприятие пройдет на территории «Дендропарка» с 12:00 до 19:00, сообщается в официальной группе фестиваля в социальных сетях.

Фестиваль объединит в себе художественное, литературное, ремесленное, хореографическое и вокальное творчество жителей Псковской земли.

Цель фестиваля: сохранить и преумножить Псковское творчество и ремесло, познакомить горожан и гостей Пскова с интересными людьми, сохраняющими и создающими культурное наследие Псковской земли.

Вместе вспомним прошлое, посмотрим чем живёт и что чувствуют жители нашего города!

На территории «Дендропарка» будут расположены следующие площадки: концертная, ремесленная, традиционная, художественная, историческая, детская и сытная.

Мероприятие состоится при любой погоде, исключая штормовое предупреждение и проливной дождь, отмечают организаторы.