В Палкино прошел «Фестиваль Сказочной Купалы». Основные мероприятия прошли на поселковом стадионе, где была развернута ремесленная ярмарка, сообщается в группе фестиваля «Вконтакте».
Организатором фестиваля выступил руководитель «Имперского русского балета», заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда. В рамках фестиваля прошли народные гуляния, выступления творческих народных коллективов, мастер-классы по плетению венков. Участники играли в народные игры, пели традиционные песни и жги костер.