Общество

Молодежь рассказала, на какую зарплату рассчитывает

Самая высокая зарплата, на которую рассчитывают молодые специалисты – 50-60 тыс. рублей в месяц. Эту сумму ожидает треть сотрудников сферы информационных технологий. Такие данные опубликовала RT со ссылкой на исследование РАНХиГС.

На эту же сумму рассчитывает и 25% молодых сотрудников правоохранительных структур.

Чуть меньше, 40-50 тыс. рублей в месяц, надеются получить около 20% IT-специалистов, еще четверть специалистов этой сферы хотели бы получать от 30 до 40 тыс. рублей в месяц. О такой же сумме говорят и работники сфер «финансы», «реклама» и «консалтинг», хотя примерно 15% из них согласны работать за 20—30 тыс. рублей в месяц.

Самое низкое вознаграждение за труд ожидает молодежь, занятая в образовании, науке, культуре и здравоохранении. 40% из них сообщили, что рассчитывают на зарплату 20—30 тыс. рублей в месяц, и лишь 10% на 40-50 тыс. рублей в месяц.

В опросе приняли участие более 2 тыс. жителей крупных городов от 18 до 30 лет.