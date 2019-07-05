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Общество

О подвиге экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова вспоминали в Острове

06.07.2019 20:16|ПсковКомментариев: 0

В Островском районе у деревни Рубеняты Бережанской волости состоялось традиционное общественно-массовое мероприятие, посвященное памяти экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова, повторившего в первые дни Великой Отечественной войны подвиг Николая Гастелло, сообщает портал «Ostrov-city NEOфициальный»

В памятном мероприятии приняли участие представители районной администрации, Бережанской волости, Совета ветеранов войны и труда Островского района, представители общественности, а также участники молодёжного волонтёрского проекта Московского Сретенского монастыря «Родная Земля» -  семинаристы и студенты-волонтеры духовной обители, которые находятся на псковской земле в миссионерской поездке по приглашению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Вблизи места гибели экипажа бомбардировщика, где установлен мемориальный обелиск, настоятель Свято-Троицкого Собора города Острова священник Роман (Павлов) отслужил заупокойную литию по погибшим летчикам.

Напомним, что 4 июля 1941 года в небе под Островом у деревни Рубеняты экипаж самолета в составе: капитана Михайлова, штурмана Левенца, стрелка-радиста Шереметьева направил свой горящий самолёт на колонну фашистских танков, повторив подвиг Николая Гастелло. Местные жители, ставшие очевидцами героического поступка советских лётчиков, под покровом ночи пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших.

После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино.

В июле 1975 года юные следопыты из отряда «Поиск» Даугавпилсского мебельного комбината установили точное место гибели экипажа Михайлова. Был найден кусок обшивки фюзеляжа, осколок плексигласа от фонаря, кусок целлулоида от планшета и обломок радиаторной трубки. Последняя находка помогла специалистам точно определить марку самолета. Именно такие радиаторы имели бомбардировщики 10-го скоростного бомбардировочного авиаполка.

Леонид Михайлов родился 3 марта 1906 года в городе Ленинграде в семье крестьянина. Окончил 7 классов. В Советской Армии с 1928 года. Член КПСС с 1932 года. Окончил Военно-теоретическую школу в 1932 году, Энгельсскую военную школу летчиков в 1933 году, Качинские авиационные курсы командиров звеньев в 1934 году. Участник советско-финляндской войны 1939-40 годов.

С началом Великой Отечественной войны - командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41-й смешанной авиационной дивизии Северного фронта.

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 года посмертно. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Навечно зачислен в списки воинской части.

Источник: Псковская Лента Новостей
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