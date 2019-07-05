Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Чтобы стать счастливым, нужно научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни, а также не делать счастье самоцелью, считают мировые психологи, опрошенные РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса.

Как рассказала доктор философских и психологических наук, постдок факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел (Нью-Йорк) Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

«Счастье — это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми. Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни, и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить», — сказала психолог.

Президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер в свою очередь отметил, что у молодежи есть шанс все изменить, чтобы стать счастливыми.

«Мы можем ответить на вопрос, как человечеству стать счастливым, посмотрев на молодых людей, которые имеют шанс все изменить. Чтобы обрести личное счастье, нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут тебе в этом», — сказал Купер.

По словам же российского психолога, доктора психологических наук, профессора НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрия Леонтьева, счастье не должно быть самоцелью.

«Давно вся мировая философия поняла: когда счастье становится целью, оно от нас ускользает. Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат», — сказал Леонтьев.

Конгресс впервые проходил в России — со 2 по 5 июля. Программа предполагала три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.