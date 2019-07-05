Общество

Псковским работодателям, использующим труд иностранцев, напомнили о необходимости их иммунизации

Работодатели, использующие труд иностранных граждан, должны до конца 2019 года обеспечить их иммунизацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 06.03.2019 г. «О проведении подчищающей иммунизации против кори в Российской Федерации» с 1 апреля по 1 октября 2019 года в России проводится кампания подчищающей иммунизации против кори», - отметили в ведомстве.

В этой связи работодатели, использующие труд иностранных граждан, должны до конца 2019 года обеспечить иммунизацию тех иностранных работников, которые не болели корью, не имеют прививок от нее или сведений о прививках.