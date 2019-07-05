Общество

Местам проживания многодетных и неблагополучных семей уделили особое внимание участники рейда в Пскове

В воскресенье, 7 июля, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову осуществлен профилактический рейд по предотвращению пожаров в многоквартирных жилых домах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону. Рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Красноармейская.

В ходе рейда проведены инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в весенне-летний период, эксплуатации бытового газа, электрических приборов, распространены информационные листовки.

Особое внимание было уделено местам проживания многодетных и неблагополучных семей.