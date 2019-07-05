Общество

Александр Козловский: Мы должны приезжать на Курган Дружбы с детьми, чтобы они знали настоящую историю Победы

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский принял участие в юбилейной 60-й встрече на Кургане Дружбы. Напомним, встреча прошла в воскресенье, 7 июля, на стыке границ России, Белоруссии и Латвии.

«Курган Дружбы – это боевая дружба, ратный подвиг, скрепленный кровью и слезами наших отцов и матерей, дедушек и бабушек», - отметил парламентарий.

«Мы должны приезжать сюда со своими детьми, чтобы они знали настоящую историю Победы наших великих предков – победителей», - сказал Александр Козловский и продолжил: «Тогда все народы объединились в одну большую силу, чтобы противостоять врагу. И это единение, ратный дух, доблесть помогли им пройти весь это сложный путь и победить».

Как сообщалось ранее, в рамках встречи на Кургане Дружбы состоялось традиционное братание участников и торжественное возложение цветов к памятнику партизанки-разведчицы, уроженки города Себежа Марии Пынто. Затем на белорусской стороне участники официальных делегаций и гости возложили цветы и венки к памятнику героям-комсомольцам в деревне Прошки и передали корзины с цветами на латвийскую сторону, к монументу партизану Иманту Судмалису. Российскую делегацию возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.