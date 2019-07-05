Общество

Псковские поисковики примут участие в поиске массовых захоронений жертв фашизма

Участники поисковых отрядов Псковской области примут самое активное участие в мемориальном проекте «Без срока давности», цель которого — распространение достоверной информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях, сохранение памяти о мирных жителях, погибших в годы войны. Об этом в воскресенье, 7 июля, в ходе 60-го Кургана Дружбы заявил руководитель Псковской областной поисковой организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.

«Совместно с энтузиастами мы уже приступили к реализации этого проекта. Например, устанавливаем места захоронений в районе концлагеря под Псковом. Уверен, благодаря этой акции мы найдем не одно массовое захоронение жертв фашизма», — сказал он. Геннадий Корольков сообщил, что поисковики уже провели первую поездку на место предполагаемого массового захоронения мирных граждан, которое расположено под Псковом у деревни Андрохново.

Кроме того, он обратил внимание, что поисковики и раньше занимались поиском и перезахоронением мирных граждан, убитых немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации. Так, ранее было поднято и перезахоронено около 340 человек, которые были убиты в лагере «Шталаг-372», располагавшемся в годы войны в районе улицы Юбилейная.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, районные поисковые экспедиции в этом году пройдут в каждом муниципальном образовании. Наиболее крупная из них начнется сразу после юбилейного 60-го Кургана Дружбы в Себежском районе. Поисковики будут работать вблизи деревни Батово, где в 1941 году 170-я стрелковая дивизия из Башкирской АССР сдерживала натиск наступающих немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, в этом году региональной общественной организации «След Пантеры» исполнилось 25 лет. За четверть века поисковики подняли и перезахоронили более 17 тыс воинов Светской Армии, установили имена более 1 тыс 30 бойцов. Военно-патриотическая организация «След Пантеры» объединяет 28 поисковых отрядов региона, в состав которых входят около 230 участников, а также 7 школьных отрядов.