Общество

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Первый президент фонда «Академия российского телевидения» (АРТ), журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что отказывается от участия в ТЭФИ в любом качестве, передает «Интерфакс».

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», - заявил он на своем сайте.

Владимир Познер отметил, что успех на конкурсе зависит от того, каким количеством членов фонда «Академия российского телевидения» представлен канал. «Я отказывался поверить в то, что от сотрудников главных трех каналов ожидается "патриотическое" голосование, то есть голосование за программы и конкурсантов своего канала. При таком подходе очевидно, что тот канал, у которого больше всего "академиков", получает преимущество», - заявил он.

Кроме того, Познер напомнил руководству АРТ о том обещании, которое было дано скульптору Эрнсту Неизвестному и которое было зафиксировано в подписанном с ним договоре: «Он согласился стать автором статуэтки приза, взяв с меня слово, что если конкурс утратит те демократические принципы, которые изначально легли в его основу, его статуэтка не будет более вручаться в качестве приза».

Телеведущий подчеркнул, что премия стала «совершенно недемократичной», и обратился к руководству АРТ с просьбой отказать комитету во вручении статуэтки ТЭФИ, «чтобы она вернулась той организации, для которой она задумывалась изначально: Академии российского телевидения».

«Я поддержал идею, чтобы АРТ согласилась с тем, чтобы статуэтка как бы поступила в "аренду" и ее обладателей определял бы и вручал комитет. Это оказалось ошибкой с моей стороны. Мне следовало занять твердую позицию и принципиально возражать против того, чтобы комитет имел какое-либо отношение к ТЭФИ: пускай бы он придумал свой приз со своим названием», - констатировал первый президент АРТ.

ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, ежегодно присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» в 1994 году. С 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители получают бронзовую статуэтку «Орфей» работы Неизвестного.

В 2018 году утверждена новая система голосования на премию ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.