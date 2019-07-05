Общество

Псковские коммунисты приняли участие во встрече на Кургане Дружбы

Делегация Псковского областного отделения КПРФ приняла участие в юбилейной, 60-й встрече ветеранов партизанского движения на Кургане Дружбы в Себежском районе. Как сообщили ПЛН в пресс-службе обкома партии, делегация коммунистов Псковской области была одной из самых многочисленных.

«Несмотря на проливной дождь, над зонтами возвышались знамена, портреты, транспаранты. Делегацию возглавляли первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко и второй секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов», - отметили в пресс-службе.

Также присутствовали первые секретари и коммунисты Себежского, Пустошкинского, Опочецкого, Невельского, Локнянского, Дедовичского, Псковского райкомов и Великолукского горкома КПРФ, депутаты-коммунисты Псковской городской Думы, комсомольцы, пионеры, представители профсоюза военнослужащих Псковской области.

«После возложения венков в виде пятиконечной звезды и живых цветов к монументу героям-комсомольцам в белорусской деревне Прошки и к обелиску Героя Советского Союза, партизанки-разведчицы Марии Пынто коммунисты приветствовали собравшихся на латышской стороне. Масса людей по ту сторону реки скандировали лозунги советских времен, приветственно махали руками, и вместе с делегацией под красными флагами спели «Катюшу». Именно этот момент показал, что на фронтах войны бились за светлые идеи, против фашизма, и в одном ряду сражались люди разных национальностей, для которых главным критерием оценки была дружба», - отметили в пресс-службе обкома.