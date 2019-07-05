Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем сапогам полоска?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Что нам стоит дом построить
Гибкая линейка Yota
Как помыть машину бесплатно?
Осторожно! Двери закрываются
Телефон прямого эфира 56-73-72
О земле и недвижимости
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Общество 05.07.2019 20:366 «Акценты» Донецкого: «Дело облсовпрофа», локальный выбор и псковские кинопробы 07.07.2019 23:430 Псковские коммунисты приняли участие во встрече на Кургане Дружбы 07.07.2019 22:182 Названы причины падения рождаемости в России 07.07.2019 19:461 Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ 07.07.2019 18:420 Псковские поисковики примут участие в поиске массовых захоронений жертв фашизма 07.07.2019 18:403 Александр Козловский: Мы должны приезжать на Курган Дружбы с детьми, чтобы они знали настоящую историю Победы
 
 
 
Самое популярное 05.07.2019 12:405 В Пскове пенсионерка выпала из окна дома на Народной и погибла 05.07.2019 14:380 Синоптики Псковской области сообщили о возвращении солнечных дней 04.07.2019 18:586 Осторожно! Двери закрываются 04.07.2019 19:440 ДТП на железнодорожном перегоне Дно – Вязье стало причиной задержки пассажирского поезда 05.07.2019 19:150 Гром среди ясного неба
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские коммунисты приняли участие во встрече на Кургане Дружбы

07.07.2019 23:43|ПсковКомментариев: 0

Делегация Псковского областного отделения КПРФ приняла участие в юбилейной, 60-й встрече ветеранов партизанского движения на Кургане Дружбы в Себежском районе. Как сообщили ПЛН в пресс-службе обкома партии, делегация коммунистов Псковской области была одной из самых многочисленных.

«Несмотря на проливной дождь, над зонтами возвышались знамена, портреты, транспаранты. Делегацию возглавляли первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко и второй секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов», - отметили в пресс-службе.

Также присутствовали первые секретари и коммунисты Себежского, Пустошкинского, Опочецкого, Невельского, Локнянского, Дедовичского, Псковского райкомов и Великолукского горкома КПРФ, депутаты-коммунисты Псковской городской Думы, комсомольцы, пионеры, представители профсоюза военнослужащих Псковской области. 

«После возложения венков в виде пятиконечной звезды и живых цветов к монументу героям-комсомольцам в белорусской деревне Прошки и к обелиску Героя Советского Союза, партизанки-разведчицы Марии Пынто коммунисты приветствовали собравшихся на латышской стороне. Масса людей по ту сторону реки скандировали лозунги советских времен, приветственно махали руками, и вместе с делегацией под красными флагами спели «Катюшу». Именно этот момент показал, что на фронтах войны бились за светлые идеи, против фашизма, и в одном ряду сражались люди разных национальностей, для которых главным критерием оценки была дружба», - отметили в пресс-службе обкома.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 62 человека
07.07.2019, 23:430 Псковские коммунисты приняли участие во встрече на Кургане Дружбы 07.07.2019, 23:250 Псковское «Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы глав районов 07.07.2019, 22:182 Названы причины падения рождаемости в России 07.07.2019, 21:080 Вице-премьер Мутко потребовал уволить пойманного на спасении своего затопленного дома мэра
07.07.2019, 19:461 Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ 07.07.2019, 18:420 Псковские поисковики примут участие в поиске массовых захоронений жертв фашизма 07.07.2019, 18:403 Александр Козловский: Мы должны приезжать на Курган Дружбы с детьми, чтобы они знали настоящую историю Победы 07.07.2019, 18:240 Все семеро претендентов на мандат депутата Псковского областного Собрания сдали документы для регистрации
07.07.2019, 17:452 Включение объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО увеличивает его туристическую привлекательность в разы — Минкультуры 07.07.2019, 17:231 Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности» 07.07.2019, 16:550 Главный диетолог Минздрава отрицает существование норм потребления молочных продуктов 07.07.2019, 16:423 Участники опроса на ПЛН высказались категорически против планов автопарка «залезть в карман самых бедных»
07.07.2019, 16:082 Местам проживания многодетных и неблагополучных семей уделили особое внимание участники рейда в Пскове 07.07.2019, 15:530 Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в Дно и Изборске в рамках молодежного проекта московского Сретенского монастыря 07.07.2019, 15:462 Включение памятников Пскова в Список ЮНЕСКО — это не только признание их уникальности, но и большая ответственность - Михаил Ведерников 07.07.2019, 15:450 Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн
07.07.2019, 15:158 Губернатор: Мы будем хранить нашу историю и не позволим переписать героическое прошлое наших народов 07.07.2019, 15:000 Ребенка из многодетной российской семьи нашли привязанным к столбу за шею 07.07.2019, 14:420 На Кургане Дружбы разожгли традиционный Партизанский Костер 07.07.2019, 14:290 Назван способ предотвращения солнечных ожогов
07.07.2019, 14:130 Спецслужбы проверяют сообщения о «минировании» аэропорта «Домодедово» и двух самолетов - СМИ 07.07.2019, 13:570 Себежскому району вручено свидетельство о присвоении почетного звания «Край партизанской славы» 07.07.2019, 13:320 Американского миллиардера задержали по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации 07.07.2019, 13:120 Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области в понедельник
07.07.2019, 12:540 Псковичей призывают соблюдать осмотрительность при интернет-покупках 07.07.2019, 12:480 Названы самые подорожавшие продукты в России 07.07.2019, 12:451 Вера Емельянова: Включение Пскова в Список ЮНЕСКО - это огромные возможности для продвижения и сохранения наших памятников 07.07.2019, 12:330 Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 60-го Кургана Дружбы
07.07.2019, 12:310 Псковским работодателям, использующим труд иностранцев, напомнили о необходимости их иммунизации 07.07.2019, 12:130 В Петербурге загорелся детский сад 07.07.2019, 12:070 Губернатор Михаил Ведерников участвует в юбилейной встрече на Кургане Дружбы 07.07.2019, 11:580 Найдены живыми 30 человек, пропавших в зоне паводка в Иркутской области
07.07.2019, 11:351 Псковская полиция приглашает на службу 07.07.2019, 11:116 Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 07.07.2019, 11:010 Юбилейный Курган Дружбы встречает гостей проливным дождем 07.07.2019, 10:510 Названа опасная суточная доза молока
07.07.2019, 10:171 Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, перевозивший на цистерне туристов: есть погибшие и раненые 07.07.2019, 10:030 Псковская полиция продолжает розыск Владимира Григорьева 07.07.2019, 01:110 Ночь нежна: лавандовый концерт вновь прошел в Пскове 07.07.2019, 00:250 Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре в США
07.07.2019, 00:061 «Локомотив» выиграл футбольный Суперкубок России 07.07.2019, 00:012 Юбилейный Курган Дружбы пройдет в воскресенье на границе России, Белоруссии и Латвии 06.07.2019, 21:460 Самый богатый человек в мире развелся с женой 06.07.2019, 21:265 «Мехуборка» ликвидировала несанкционированную свалку в Пустошкинском районе
06.07.2019, 21:140 В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах 06.07.2019, 20:452 Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катере 06.07.2019, 20:160 О подвиге экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова вспоминали в Острове 06.07.2019, 19:440 Психологи рассказали, как быть счастливым
06.07.2019, 19:141 Наталья Ильина: В кампусе ПсковГУ будет зона для мероприятий и общения 06.07.2019, 18:454 Молодежь рассказала, на какую зарплату рассчитывает 06.07.2019, 18:160 День рыбака отметят 14 июля в Гдовском районе 06.07.2019, 17:450 Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
06.07.2019, 17:143 В Палкино прошел «Фестиваль Сказочной Купалы» 06.07.2019, 16:450 Каких животных россияне смогут содержать дома, не нарушая закон? 06.07.2019, 16:160 Первый фестиваль псковского ремесла и творчества пройдет в июле 06.07.2019, 15:462 Валентина Матвиенко предложила ограничить использование мобильников в школах
06.07.2019, 15:172 В Гдове прошла военно-спортивная игра для детей 06.07.2019, 14:463 В работе «Единой России» в течение месяца появятся новые направления 06.07.2019, 14:150 На следующей неделе дом-музей Пушкина в Михайловском закроют для посетителей 06.07.2019, 13:440 Эксперт «Команды 2018» выдвинут в сенаторы от Калмыкии
06.07.2019, 13:140 Студенты ПсковГУ приняли участие в форуме «Ладога» 06.07.2019, 12:451 На строительство и ремонт объектов в Иркутской области после паводка нужно 28 млрд рублей 06.07.2019, 12:160 Губернатор поздравил работников кооперативов с профессиональным праздником 06.07.2019, 11:4616 Себеж отмечает 605-летие со дня образования
06.07.2019, 11:150 Сегодня отмечают Международный день кооперативов 06.07.2019, 10:440 Минкультуры определило требования к содержанию животных в цирках и зоопарках 06.07.2019, 10:150 Посетить древние храмы и пещеры Псково-Печорской обители приглашают 7 июля жителей и гостей города 06.07.2019, 09:450 Аренда сценического оборудования для Кургана Дружбы в Себежском районе обойдется в 1,3 млн рублей
06.07.2019, 09:270 Студентам ПсковГУ вручили сертификаты о прохождении обучения в зарубежных вузах 06.07.2019, 08:590 Волонтеры Красного Креста организовали очередной визит внимания 05.07.2019, 23:333 В России проведут массовую диспансеризацию взрослого населения 05.07.2019, 23:280 Любителей органной музыки приглашают на концерт в Печорах
05.07.2019, 21:533 Вавилон включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 05.07.2019, 21:081 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского 05.07.2019, 20:366 «Акценты» Донецкого: «Дело облсовпрофа», локальный выбор и псковские кинопробы 05.07.2019, 19:576 Музей льна создан в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.