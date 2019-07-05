Общество

В Псковском районе прокатилась волна ликвидации садоводческих товариществ

Прокатилась волна ликвидации садоводческих товариществ, находящихся на территории Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной комиссии по садоводствам, часть СНТ были сняты с учета из-за несдачи отчетности несколько периодов подряд. Сейчас намерены восстановиться СНТ «Радуга», СНТ «Малое Фомкино», СНТ «Гудок» и другие.

Как отметили в общественной комиссии по садоводствам, причиной стали накопившиеся проблемы в сфере коллективного садоводства и вступление нового федерального закона о ведении садоводства для собственных нужд, который убрал, например, институт уполномоченных – представителей от улиц. Садоводства с численностью членов более 200 с огромным трудом набирают кворум на собраниях, где решение должны принимать 50% членов плюс 1. Председатели складывают полномочия, а новых не найти.

Председатель комиссии по садоводствам Анна Войченко подчеркнула: «Заблуждаются те садоводы, которые считают, что нет СНТ - меньше общих расходов. Ничего «общего» после ликвидации СНТ как юридического лица уже не будет. Именно правление заботится о том, чтобы вы смогли доехать до своей любимой дачи, чтобы у вас горел свет, были в порядке документы на участок и дом. Если правление этого не обеспечивает - выбирайте более грамотное правление, сами становитесь председателем!»

По ее словам, в связи с новым законом расходы СНТ растут. Создаваемый в этом году по решению СНТ г. Пскова, Псковского, Печорского районов Союз садоводств уже вводит инструменты экономии, которые позволят значительно не увеличивать взносы граждан. Это централизованные общественные службы: бухгалтерия, юридическая, межевания.

В настоящее время проходят совещания по проблемам СНТ в КУГИ, администрации Псковского района. Общественники с 1 июля выезжают в массивы СНТ с разъяснительной работой. Традиционно осенью пройдет Школа председателей, где сдаче отчетности вовремя будет уделено особое внимание.