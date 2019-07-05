Общество

К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода

К следующим выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода. Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на погодный центр «Фобос», под утро воздух будет остывать до +5…+10 градусов, а в разгар дня не выше +12…+17 градусов, а это - настоящий сентябрь.

«В таких условиях купальный сезон невозможен, ведь температура в водоемах составит всего +16…+18°, что прохладно для большинства людей», - отмечают в погодном центре «Фобос», комментируя прогноз для Европейской части России.

На Северо-Западе по вине циклона будет дождливо. В такой ситуации показания термометров будут ниже нормы: на юге +15…+20°, на севере - до +8…+13°, и только в начале недели, когда дождевых туч ожидается меньше, температура окажется на 2-3° выше.

Фото: «ДП», Сергей Ермохин