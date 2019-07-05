Общество

День деревни отпраздновали в Покровском Красногородского района

В деревне Покровское Красногородского района праздновали День деревни - «Покровский Разгуляй». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», для всех собравшихся - жителей и гостей, были подготовлены разнообразные праздничные площадки. Каждый выбирал для себя, где ему хочется побывать.

На поляне «Веселухины потешки» все желающие могли поводить хоровод вокруг костра, поиграть в купальские игры и попрыгать через костер - праздник-то проходил как раз в канун Ивана Купалы.

На поляне «Травяная лавка» тетушка знахарка дарила всем желающим букетики из полевых лечебных трав, а также обереги от всех бед и невзгод.

Было организованно праздничное кафе «На сеновале» с домашней выпечкой и горячим чайком из самовара, ароматным шашлычком и другими вкусностями.

Для детей был устроен «Уголок затей», где их ожидали аттракционы, батут, сувениры, попкорн, сладкая вата.

В восемь часов вечера началось праздничное театрализованное представление с играми, песнями, плясками. В ходе праздника были отмечены и награждены уважаемые жители деревни в номинациях:

- «Когда два сердца бьются вместе» - это семьи, чей стаж прожитых лет вместе составил более 50 лет;

- «Пальчики оближешь» - самые лучшие хозяюшки;

- «Умники и умницы» - выпускники 2019.

Были еще номинации «Богатое подворье», «Звезды Покровской эстрады», «Не забыть мне края родные».

А потом была дискотека.