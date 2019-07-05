Общество

День семьи, любви и верности отмечают жители Псковской области

День семьи, любви и верности отмечают сегодня, 8 июля, вместе со всей страной жители Псковской области.

Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России - ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Как сообщает «Календарь праздников», идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.



В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

У нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и символ - ромашка (этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви). С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей стране. Во многих городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия - поздравительные концерты, различные выставки, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет, благотворительные акции. У молодежи есть поверье, что брак, заключенный сегодня, будет долгим и счастливым.