Общество

Эксперты объяснили падение рождаемости в России

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате. Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте «Демография».

Эксперты призывают использовать дополнительные инструменты и стимулировать граждан заводить детей. По сравнению с 2017-м в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости вырос только в семи регионах.

Сложившаяся тенденция объясняется снижением численности женщин в так называемом активном репродуктивном возрасте (20–29 лет), а также откладыванием времени появления первого ребенка в связи с экономической неустойчивостью.

Об этом рассказал«Известиям»зампредседателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

«Сейчас численность 20-летних в два раза меньше, чем 30-летних. В репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов», - отметил эксперт. При этом средний возраст, когда женщины заводят первого ребенка, вырос до 28 лет.