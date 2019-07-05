Общество

Праздник для молодых псковских семей устроили единороссы

Празднично-игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, состоялась накануне праздника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, поздравить пары, для которых одной из важнейших жизненных ценностей является сохранение семьи и семейного очага, пришел и.п. секретаря Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Григорий Стороненков, главный врач Псковской поликлиники, выдвинутая кандидатом на довыборах в Псковскую городскую Думу (округ №13) от партии «Единая Россия» Галина Неваленная, исполнительный секретарь Псковского городского исполкома партии Виктор Рязанцев, лидер псковских молодогвардейцев Андрей Моргунов.

По мнению Галины Неваленной, в Псковской области много крепких семей, в которых растут порядочные, умные и воспитанные дети. Неваленная пожелала всем участникам конкурсной игровой программы крепкого здоровья, благополучия, достатка, оптимизма, осуществления планов, счастья и мирного неба над головой.

«С семьи начинается жизнь человека, в ней происходит его формирование. Именно семья – источник любви и уважения, признания и понимания, одна из фундаментальных ценностей жизни всего общества и каждого отдельного человека. И поэтому молодой праздник День семьи, любви и верности уже стал любимым и почитаемым в нашей стране», - отметила Галина Неваленная.

«В кругу родных людей человек учится уважать старших, получает первые уроки добра, любви не только к своим близким, но и к своему городу, к своей стране. Поддержка родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек помогает нам преодолевать трудности и достигать поставленных целей», - подчеркнул исполнительный секретарь Псковского городского исполкома партии Виктор Рязанцев.

Партийцы совместно с молодогвардейцами организовали игровую программу, в ходе которой молодые родители с детьми представили на суд присутствующих гербы своей семьи, участвовали в различных соревнованиях и конкурсах.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.