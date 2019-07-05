Общество

Здания на Советской, 62-а и 62-б могут передать в безвозмездное пользование прихода храма Вознесения Христова

27-я сессия Псковской городской Думы назначена на 12 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в основную повестку включено 44 вопроса.

В частности, депутаты рассмотрят вопрос о даче согласия на предоставление в безвозмездное пользование Местной религиозной организации православный приход храма Вознесения Христова города Пскова Псковской епархии Русской Православной Церкви Московский Патриархат зданий на ул. Советской, 62-а и 62-б, относящихся к Ансамблю Старо-Вознесенского монастыря.

Также депутаты рассмотрят вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова». Напомним, в этом году на это звание претендуют три псковича: председатель Псковского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Петр Василевский, директор Военно-патриотического центра «Подросток» Анатолий Мультах и тренер по боксу в/ч 07264 Владимир Ивасенко.

Кроме того, депутаты заслушают информацию об обеспечении образовательных учреждений города Пскова бесплатными учебниками и учебными пособиями, утвердят проект расходов Псковской городской Думы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, внесут изменения в городской бюджет, утвердят Порядок проведения оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (пониженных ставок) по местным налогам.

Кроме того, на сессии будет рассмотрен большой блок имущественных вопросов. В частности, будут внесены изменения в условия приватизации муниципального имущества в третьем квартале 2019 года и в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2019 год. Также в повестку включены вопросы: «О даче согласия на проведение аукциона на право заключения договора аренды в отношении нежилого помещения по адресу Плехановский посад, 73, находящегося в муниципальной собственности; «О даче согласия муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание лизинговых услуг»; «О даче согласия Контрольно-счетной палате города Пскова на предоставление в аренду «Горводоканалу» муниципального имущества, закрепленного за Контрольно-счетной палатой города Пскова на праве оперативного управления, без проведения торгов».

В повестку также включено рассмотрение законодательной инициативы по внесению в Псковское областное Собрание проекта закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О региональном материнском капитале».