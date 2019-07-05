Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем семьи, любви и верности

Губернатор региона Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем семьи, любви и верности.

В поздравлении глава региона отмечает, что семья, брак, трепетное отношение к своим родным и близким всегда были важнейшими традиционными ценностями россиян, по этой причине одними из наиболее известных и почитаемых покровителей в православной культуре издревле являются именно Петр и Феврония.

Губернатор подчеркивает, что истории этих святых уже почти 500 лет, но до сих пор повесть об их непростых, но искренних отношениях содержит в себе актуальную жизненную мудрость и понятную для всех внутреннюю красоту.

«День их памяти призван напомнить каждому из нас, что семья - это наша радость и опора, поддержка, щит от всех тягот и невзгод. Ее сохранение - это сакральный долг каждого человека.

Берегите себя и своих близких, дарите друг другу заботу, тепло и внимание. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и гармония! С Праздником!» - поздравил Михаил Ведерников жителей региона.