Общество

Александр Котов: Семья - это счастье, которое человек создает сам

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с всероссийским днем семьи, любви и верности.

«Этот замечательный светлый праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, чей брак считается образцом любви и преданности. Семья - это счастье, которое человек может создать сам. Это начало новой жизни, продолжение рода, это тыл, поддержка и понимание. Семья, построенная на уважении и любви - это огромная созидательная сила, через которую мы обретаем связь с прошлым, находим смысл в настоящем и стремимся в будущее», - отметил он.

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Александр Котов призвал псковичей беречь свои семьи, любить и верить друг в друга. «Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье! С праздником!» - заключил спикер областного парламента.