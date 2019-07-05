Общество

Псковский молодежный центр приглашает на интеллектуальную игру на траве «Молодо-зелено»

Ко Дню города Псковский городской молодежный центр проведет интеллектуальную игру на траве «Молодо-зелено». Прием заявок продлится с 4 по 18 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре, к участию приглашаются команды от 2 до 6 человек. Всего Молодежный центр наберет максимум 10 команд.

Игра состоится 19 июля на площадке у Молодежного центра (М.Горького, 15). Для всех участников будет организован чай с печеньем. Оргвзнос с команды – 200 рублей.

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Справки по телефону 56-44-44.