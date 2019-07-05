Общество

Семья - это основа жизни, это опора и стена каждого из нас - Александр Козловский

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский поздравил жителей Псковского региона с Днем семьи, любви и верности.

«Примите поздравления с одним из самых добрых и светлых праздников - Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супружества, любви и верности», - говорится в поздравлении.

Александр Козловский подчеркивает, что семья - это основа жизни, это опора и стена каждого из нас, это самая главная ценность. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции.

«Берегите друг друга, цените каждое мгновение, проведенное со своими близкими! Желаю вам любви, взаимопонимания, крепкого здоровья и благополучия», - поздравляет Александр Козловский жителей области.