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Псковские летчики участвуют в полковых летно-тактических учениях ВТА в Краснодарском крае

Псковские летчики участвуют в полковых летно-тактических учениях военно-транспортной авиации в Краснодарском крае. Как сообщается на сайте Минобороны, более 40 экипажей самолетов Ил-76 выполнили перебазирование на три оперативных аэродрома в Краснодарском крае и приступили к погрузке подразделений Воздушно-десантных войск в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.

Перебазирование осуществлялось из пунктов постоянной дислокации в Тверской, Оренбургской, Псковской областях. Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели более 2000 километров.

Плановые летно-тактические учения ВТА стартовали 8 июля под руководством командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В ходе воздушных маневров экипажам ВТА предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава подразделений ВДВ на незнакомые площадки.