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Общество

Комитет по здравоохранению Псковской области обратил внимание на проблему с «тухнущими» трупами в Пыталово

08.07.2019 13:36|ПсковКомментариев: 3

Комитет по здравоохранению Псковской области ответил на запрос Псковской Ленты Новостей, посвященный проблеме неработающего морга Пыталовского филиала Островской межрайонной больницы.

 

На жалобу местных жителей, что, поскольку морг не работает, «летом протухают трупы», ведомство ответило следующим образом: «Умершие жители Пыталовского района доставляются на вскрытие в морг Островской межрайонной больниц» - то есть в Остров. Адрес учреждения: улица Карла Маркса, 10.

«В соответствии с порядком организации работы Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, Пыталовский район относится к зоне обслуживания Островского межрайонного отделения судебно-медицинской экспертизы. И у этого Островского отделения нет основания для отказа приема трупов из Пыталово», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что морг, находящийся на балансе пыталовского филиала Островской межрайонной больницы, не функционирует, поскольку сейчас объявлен аукцион о сдаче здания в аренду организации, оказывающей ритуальные услуги.

Помимо этого, в комитете отметили, что в состав больницы входит 6 межрайонных отделений: в Пскове, Великих Луках, Острове, Опочке, Невеле и поселке Струги Красные. В Пскове функционирует патологоанатомическое отделение в составе Псковской городской больницы.

В ведомстве добавили, что все морги имеют соответствующую лицензию и полностью укомплектованы врачами-патологоанатомами и другими необходимыми специалистами.

Теги: #медицина #здравоохранение #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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