Общество

Власти города поздравляют псковичей с Днем семьи, любви и верности

Власти города Пскова поздравляют псковичей с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, 8 июля.

«День семьи и любви - этот исконно русский праздник мы отмечаем в День памяти православных святых - князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей счастливый супружеский союз выдержал многие испытания. Предания донесли до нас их светлый образ как пример супружеской любви.

Семья была и остается основной ячейкой общества и самой важной ценностью в жизни человека. От взаимоотношений внутри семьи зависит эмоциональное и душевное состояние человека, семья всегда рядом с нами - в минуты радости и печали.

Именно в семейном кругу прививаются самые первые гражданские чувства, любовь к Родине, понимание истории и культуры Отечества, ответственность, порядочность, трудолюбие. Преемственность семейных традиций очень нужна современной России. Этот знаменательный день объединяет усилия государства, власти, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов укрепления статуса семьи, базовых семейных ценностей.

В последние годы в России идет реализация социально ориентированных программ, которые направлены на развитие долгосрочной семейной и демографической политики. Приятно наблюдать, как в Пскове стабилизируется рост рождаемости, а молодые семьи активно включаются в городскую жизнь. Молодежь, дети - это будущее нашей страны и нашего города!

От всей души желаем всем псковичам домашнего тепла, семейного счастья, крепкого здоровья, прекрасного настроения и благополучия! Пусть в каждом доме живет добро, взаимопонимание и любовь», - пишут в своем поздравлении и.п. главы города Пскова Елена Полонская и и.п. главы администрации Александр Коновалов.