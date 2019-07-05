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Общество

Власти города поздравляют псковичей с Днем семьи, любви и верности

08.07.2019 13:07|ПсковКомментариев: 0

Власти города Пскова поздравляют псковичей с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, 8 июля. 

«День семьи и любви - этот исконно русский праздник мы отмечаем в День памяти православных святых - князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей счастливый супружеский союз выдержал многие испытания.  Предания донесли до нас их светлый образ как пример супружеской любви.

Семья была и остается основной ячейкой общества и самой важной ценностью в жизни человека. От взаимоотношений внутри семьи зависит эмоциональное и душевное состояние человека, семья всегда рядом с нами - в минуты радости и печали.

Именно в семейном кругу прививаются самые первые гражданские чувства, любовь к Родине, понимание истории и культуры Отечества, ответственность, порядочность, трудолюбие. Преемственность семейных традиций очень нужна современной России.  Этот знаменательный день объединяет усилия государства, власти, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов укрепления статуса семьи, базовых семейных ценностей.

В последние годы в России идет реализация социально ориентированных программ, которые направлены на развитие долгосрочной семейной и демографической политики. Приятно наблюдать, как в Пскове стабилизируется рост рождаемости, а молодые семьи активно включаются в городскую жизнь. Молодежь, дети - это будущее нашей страны и нашего города!

От всей души желаем всем псковичам домашнего тепла, семейного счастья, крепкого здоровья, прекрасного настроения и благополучия! Пусть в каждом доме живет добро, взаимопонимание и любовь», - пишут в своем поздравлении и.п. главы города Пскова Елена Полонская и и.п. главы администрации Александр Коновалов.

Теги: #ОМСУ #семья #праздник #любовь
Источник: Псковская Лента Новостей
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