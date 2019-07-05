Общество

Стало известно, кому предлагают самую высокую зарплату в Псковской области

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 1 008 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 30 июня 2019 года, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц. Кроме того, аналитики выбрали 12 востребованных профессий: продавца, разработчика, водителя, менеджера по продажам, официанта, администратора, инженера, маркетолога, дизайнера, слесаря, грузчика и врача, чтобы за 2019 год больше узнать о специфике каждой из них. В этом месяце для анализа была выбрана профессия администратора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе HeadHunter, в июне количество вакансий, размещенных работодателями в Псковской области, уменьшилось на четверть в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Однако, если сравнивать с майским показателем, в текущем году количество предложений о работе выросло на 9%.

В то же время постепенно снижается активность соискателей, что в большей степени связанно с влиянием сезонности на открытый рынок труда. Несмотря на то, что год к году число открытых или обновленных резюме на hh.ru в июне выросло на 2%, в месячной динамике наблюдается спад – по сравнению с маем текущего года количество резюме жителей Псковской области сократилось на 9%.

О соотношении спроса и предложения на рынке труда можно судить по hh.индексу: уровень конкуренции в области снизился с майских 4 п. до 3,3 п. в июне. В среднем на одну открытую вакансию приходилось три резюме – это один из самых низких показателей, зафиксированных в первом полугодии.

Подобная конкурентная среда характерна не для всех профобластей. Например, в сферах «Высший менеджмент» и «Искусство, развлечения, масс-медиа» hh.индекс равнялся 7,2 п. и 6,6 п. соответственно.

Явный дефицит кадров наблюдается в сферах «консультирование», «инсталляция и сервис», «домашний персонал», «рабочий персонал», «медицина, фармацевтика», «страхование», «автомобильный бизнес» и «добыча сырья», в которых на одну вакансию претендуют менее двух кандидатов.

Большим спросом в Псковской области традиционно пользуются представители профобластей «продажи» (31% от всех вакансий, открытых в июне на hh.ru), «рабочий персонал» (20%) и «производство» (11%). По 9% предложений о работе от общего количества вакансий в Псковской области приходится на сферы «транспорт, логистика», «начало карьеры, студенты», «административный персонал». И замыкают рейтинг самых востребованных специалисты из банковского сектора и профобласти информационных технологий, интернета (по 8%).

Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Псковской области в июне за прошедший месяц не изменился – 32 500 рублей.

Самую высокую зарплату в начале июля предлагают администратору баз данных – от 90 000 рублей на руки.

Количество вакансий для администраторов, открытых с июня 2018 по июнь 2019 в Псковской области на hh.ru, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2017-2018 годах. На одно предложение о работе в июне приходилось 9 резюме – этот показатель выше нормы, которая составляет 5-6 резюме на одну вакансию.

Средняя предлагаемая зарплата администраторов в Псковской области составила 25 000 рублей. Сами соискатели чаще указывали в резюме в мае-июне желаемый заработок в размере 15 000 – 20 000 рублей (38%), 20 000 – 25 000 рублей (37%) и 25 000 – 30 000 рублей (25%).

Более половины вакансий (54%), открытых в Псковской области за последний год, были доступны кандидатам без релевантного опыта, 41% предложений о работе ориентирован на соискателей с минимальным профессиональным стажем от 1 года до 3 лет. Если говорить о конкретных требованиях, указанных в вакансиях для администраторов, можно выделить наиболее частотные: знание сервиса, грамотная письменная и устная речь, доброжелательность, внимательность, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, умение работать как самостоятельно, так и в команде, высокий уровень коммуникабельности, навык работы с большим объемом информации в режиме многозадачности, хорошая обучаемость. Опыт работы в продажах и знание английского языка будут рассматриваться как преимущество кандидата перед конкурентами за рабочее место.

Самыми распространенными ключевыми навыками в резюме соискателей по всему СЗФО (без Санкт-Петербурга) стали работа с компьютером (в 24% резюме), навыки работы в команде (15%), грамотная речь (13%), организаторские навыки и управление персоналом (по 9%).