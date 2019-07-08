Общество

Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, губернатор региона Михаил Ведерников осмотрел Дворец бракосочетаний в Пскове после ремонта.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в осмотре Дворца бракосочетаний также приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, начальник отдела ЗАГС города Пскова Галина Овчинникова, председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов и разработчик дизайн-проекта Наталия Афанасьева.

«Здание уникально, имеет обильный декор. Здесь сочетаются различные стили», - прокомментировала Наталия Афанасьева, представляя Михаилу Ведерникову и Владыке Тихону обновленный Дворец бракосочетаний.

Сергей Шерстобитов пояснил, что в ближайшее время планируется установить шлагбаум, Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо предусмотреть стоянку для транспорта. В ЗАГСе будут работать 4 сотрудницы в специальной униформе, которые будут встречать молодоженов и гостей, а также сопровождать их.

«Я переживал, что все это превратится в долгострой», - отметил Шерстобитов и добавил, что, благодаря губернатору, ремонт прошел в короткие опережающие сроки.

«Это был один из главных вопросов, люди отмечали, что необходим ремонт», - пояснил губернатор. По словам Сергея Шерстобитова, ремонт здания, а также благоустройство прилежащей территории обошлись в 25 млн рублей.

Кроме того, Сергей Шерстобитов пояснил, что территория Дворца бракосочетаний будет благоустраиваться, на входе появятся вазоны с цветами.

Добавим, что открытие и начало регистрационных действий в здании ЗАГСа после капитального ремонта планируется с 12 июля.