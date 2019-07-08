Общество

110-летие кинологической службы отметили в УФСИН России по Псковской области

По случаю празднования 110-летия кинологической службы, 25-летия службы охраны и службы инженерно-технического обеспечения Уголовно-исполнительной системы, в УФСИН России по Псковской области прошли торжественные мероприятия для сотрудников и ветеранов, стоявших у истоков становления службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

С поздравительным словом выступил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь. Поздравив личный состав с профессиональным праздником, он отметил, что, несмотря на многочисленные перемены, происходящие в пенитенциарной системе, служба охраны как самостоятельное подразделение состоялась и достойно выполняет возложенные на нее задачи. И примером тому служит факт отсутствия за последние несколько лет количества побегов из-под охраны.

К собравшимся обратился Виктор Сымитка, заместитель начальника УФСИН с 1994 по 2010 год, он поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, успехов в службе.

В торжественной обстановке начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь вручил присутствующим заслуженные награды.