Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Как помыть машину бесплатно?
Зачем сапогам полоска?
Гибкая линейка Yota
Дом от А до Я
О земле и недвижимости
Про заграничную недвижимость депутатов
Осторожно! Двери закрываются
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Общество 08.07.2019 13:363 Комитет по здравоохранению Псковской области обратил внимание на проблему с «тухнущими» трупами в Пыталово 08.07.2019 20:480 В Псковской области открылись XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности» 08.07.2019 20:020 Елена Полонская вручила сертификаты на получение маткапитала трем псковским семьям 08.07.2019 19:450 Псковское ГИБДД: Как обезопасить себя от кражи велосипеда? 08.07.2019 18:280 В ТРК «Акваполис» началась летняя распродажа 08.07.2019 18:170 Начались съемки новой версии «Форт Боярд» с Сергеем Шнуровым в роли ведущего
 
 
 
Самое популярное 05.07.2019 14:380 Синоптики Псковской области сообщили о возвращении солнечных дней 05.07.2019 12:405 В Пскове пенсионерка выпала из окна дома на Народной и погибла 08.07.2019 08:531 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 05.07.2019 19:151 Гром среди ясного неба 08.07.2019 13:327 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковское ГИБДД: Как обезопасить себя от кражи велосипеда?

08.07.2019 19:45|ПсковКомментариев: 1

В регионе участились факты хищений велосипедов, скутеров и других двухколесных транспортных средств. Так, кражи велосипедов за последние дни отмечены в Пскове, Кунье, Красногородске, Себежском районе. Часть из них полицией раскрыта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

С учетом складывающейся ситуации владельцам двухколесных машин следует учитывать следующее.

1 место: подъезды многоквартирных домов.

Не спасают ни закрытые двери на площадку, ни бдительные соседи, ни даже видеокамеры.

2 место: стоянки торгово-развлекательных центров

То, что большое количество людей отпугнет воришку, – еще одно распространенное заблуждение. На практике скопление народа играет угонщику только на руку, так как в толпе обычно мало кто обращает внимание на задержавшегося у велопарковки человека.

3 место: рынки и остановки общественного транспорта

Такие места, как правило, даже не оборудованы качественными парковками. Велосипедисты рассказывают о случаях, когда вору удавалось просто сломать тонкий заборчик и увезти велосипед вместе с замком.

4 место: паркинги, где велосипед занимает место без каких-либо мер его фиксации

Иными словами, это стандартные велопарковки – железные конструкции, которые есть у магазинов, стадионов, во дворах. Их стоит рассматривать лишь как место временной остановки.

Как обезопасить себя от кражи

Важно понимать одно: риск угона есть всегда. Можно годами пристегивать велосипед тонким тросиком на весь день, а потом лишиться его, оставив у магазина буквально на пять минут.

На всякий случай:

- храните все документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, включая подтверждающий покупку чек.

Помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня»;

- если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы, в месте соединения педалей.). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «неродные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае совершения кражи эти меры значительно помогут в поиске.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

- единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути злоумышленника;

- если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его противоугонным тросом. Даже в том случае, если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.

- если возможно, ставьте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания. К примеру, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

- не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;

- желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;

- приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму;

- не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу;

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро «перекусываются» маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны просто руками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 миллиметров и более, т.е. примерно толщиной с палец. Но не стоит обольщаться, эти замки также можно перекусить кусачками небольшого размера. Правда, придется повозиться значительно дольше. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок можно разве что с помощью «болгарки» или огромных арматурных ножниц. Однако, стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

Модернизируйте велосипед, сделав его узнаваемым.

Нестандартного цвета рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания – а оно может стать для нечистого на руку лица серьезной помехой при попытке продать краденое или просто покататься по городу. И даже если кража всё-таки будет совершена – шансы найти такой легко узнаваемый велосипед намного выше.

Что делать, если ваш велосипед украли:

  • Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону «02».

  • Запомните или запишите время кражи.

  • Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания.

  • При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно иметь документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения.

  • Разместите информацию о пропавшем велосипеде в Интернете на специализированных форумах.

  • Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам. Возможно, ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

  • Если же вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно у нового хозяина, сразу обратитесь в полицию.

Теги: #кража #ГИБДД #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 201 человек
08.07.2019, 20:480 В Псковской области открылись XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности» 08.07.2019, 20:400 Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года 08.07.2019, 20:201 Российский бизнес признали отсталым 08.07.2019, 20:020 Елена Полонская вручила сертификаты на получение маткапитала трем псковским семьям
08.07.2019, 19:451 Псковское ГИБДД: Как обезопасить себя от кражи велосипеда? 08.07.2019, 19:100 Совершенно триумфально вошел Псков в номинацию особо охраняемых памятников ЮНЕСКО - митрополит Псковский и Порховский Тихон 08.07.2019, 18:460 Уголовный розыск продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре прошлого года 08.07.2019, 18:280 В ТРК «Акваполис» началась летняя распродажа
08.07.2019, 18:170 Начались съемки новой версии «Форт Боярд» с Сергеем Шнуровым в роли ведущего 08.07.2019, 18:063  «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: чьи уши торчат у «самовыдвиженцев» на выборах 08.07.2019, 18:000 Грозы и дожди ожидаются завтра в Псковской области 08.07.2019, 17:500 Пятьсот лет одиночества
08.07.2019, 17:470 Октябрьская железная дорога присоединилась к празднованию Дня семьи, любви и верности 08.07.2019, 17:400 Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию для туристов 08.07.2019, 17:320 Россия рекордно вложилась в науку 08.07.2019, 17:260 В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад
08.07.2019, 17:200 Дом от А до Я: выбираем все для внутренней отделки 08.07.2019, 17:181 В литовском городе Клайпеда возобновят программы обучения на русском языке 08.07.2019, 17:090 В День семьи, любви и верности росгвардейцы преподнесли жителям Пскова музыкальный подарок 08.07.2019, 16:541 Вступил в силу порядок оказания паллиативной помощи
08.07.2019, 16:532 Врачи рассказали о пользе грибов 08.07.2019, 16:451 Александр Козловский о Ганзе, экономическом форуме и конкурсе среди ТОСов 08.07.2019, 16:440 Делегация Псковской области примет участие в Международном форуме потребкооперации в Калуге 08.07.2019, 16:322 Российские дети считают, что родителям нужно послушать Монеточку и Oxxxymiron
08.07.2019, 16:310 На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла противоаварийная тренировка 08.07.2019, 16:220 Псковские пограничники организовали фотовыставку на Кургане Дружбы 08.07.2019, 16:140 Должница-мать из Середки проведет шесть месяцев в колонии-поселении 08.07.2019, 16:001 Госдума обсудит законопроект о возвращении курилок в аэропорты
08.07.2019, 15:510 Агрофирма «Победа» стала лидером по производству молока в Псковском районе 08.07.2019, 15:390 Отделение ПФР по Псковской области разъясняет механизм назначения досрочных пенсии безработным 08.07.2019, 15:310 Подростки, изуродовавшие спортивный автомобиль псковички в Эстонии, до сих пор не понесли наказания  08.07.2019, 15:261 Великолукские единороссы устроили праздник в детском саду
08.07.2019, 15:180 В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка 08.07.2019, 15:100 В ИК-2 состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня образования учреждения 08.07.2019, 15:030 Ввоз 2,5 тонн корма для животных запрещен в Псковской области 08.07.2019, 14:541 Председатель Всероссийского общества ветеранов: В Псковской области трепетно относятся к сохранению памяти о войне
08.07.2019, 14:432 В России появится первый экогород 08.07.2019, 14:362 Евкуров стал заместителем Шойгу 08.07.2019, 14:310 Что такое строительные споры, и зачем нужен строительный юрист, рассказал псковичам эксперт 08.07.2019, 14:280 110-летие кинологической службы отметили в УФСИН России по Псковской области
08.07.2019, 14:210 Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость-2019» состоится в середине июля 08.07.2019, 14:130 Ралли 900 озер прошло в Псковской области 08.07.2019, 13:560 Более 60 велогонщиков приняли участие в первенстве Псковской области 08.07.2019, 13:440 В Иркутской области псковские спасатели продолжают участвовать в ликвидации последствий паводка
08.07.2019, 13:430 Как купить билет на спектакль Псковского драмтеатра за половину стоимости? 08.07.2019, 13:420 Михаил Ведерников надеется, что в Список ЮНЕСКО попадут и другие памятники Псковщины 08.07.2019, 13:363 Комитет по здравоохранению Псковской области обратил внимание на проблему с «тухнущими» трупами в Пыталово 08.07.2019, 13:327 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО
08.07.2019, 13:291 В Себежском районе прошел юбилейный Курган Дружбы. ВИДЕО 08.07.2019, 13:160 Посетить святыни Псковской земли приглашает жителей и гостей города экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей. РАСПИСАНИЕ 08.07.2019, 13:071 Власти города поздравляют псковичей с Днем семьи, любви и верности 08.07.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
08.07.2019, 12:580 Стало известно, кому предлагают самую высокую зарплату в Псковской области 08.07.2019, 12:500 В Писковичах прошел бал-концерт в честь Дня семьи, любви и верности 08.07.2019, 12:411 Музыкальную комедию с грузинским акцентом привезет псковичам Новороссийский драмтеатр 08.07.2019, 12:270 Псковские летчики участвуют в полковых летно-тактических учениях ВТА в Краснодарском крае
08.07.2019, 12:220 Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости 08.07.2019, 12:110 В Пскове на Дамбе не работает светофор 08.07.2019, 12:090 «Постскриптум»: Пресс-конференция вице-губернатора Осипова и включение памятников Древнего Пскова в Список ЮНЕСКО 08.07.2019, 12:040 Семья - это основа жизни, это опора и стена каждого из нас - Александр Козловский
08.07.2019, 12:000 53-летняя женщина получила травмы в ДТП на Северном обходе 08.07.2019, 11:571 Александр Котов: Семья - это счастье, которое человек создает сам 08.07.2019, 11:470 Псковский молодежный центр приглашает на интеллектуальную игру на траве «Молодо-зелено» 08.07.2019, 11:300 29-летний великолучанин обокрал дом знакомого на 70 тыс. рублей
08.07.2019, 11:220 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем семьи, любви и верности 08.07.2019, 11:170 Женщина за рулем «БМВ» сбила пешехода в Великих Луках и столкнулась с «Мицубиси» 08.07.2019, 11:120 Эксперты ОНФ: Для злоупотребляющих алкоголем надо делать отсрочку в получении водительских прав 08.07.2019, 11:110 8-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
08.07.2019, 11:000 Здания на Советской, 62-а и 62-б могут передать в безвозмездное пользование прихода храма Вознесения Христова 08.07.2019, 11:000 Названо отношение россиян к браку 08.07.2019, 10:380 Пассажирка такси погибла в результате ДТП в Великолукском районе 08.07.2019, 10:370 Сотрудниками рыбоохраны по Псковской области выявлено 10 незаконных орудий лова
08.07.2019, 10:321 Праздник для молодых псковских семей устроили единороссы 08.07.2019, 10:151 64 место занимает Псковская область в рейтинге регионов по доходам населения 08.07.2019, 10:140 Женщина погибла в ДТП в Новоржевском районе 08.07.2019, 10:040 Прокуратура: В Печорской районной больнице нарушается закон в сфере обращения с ТКО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.