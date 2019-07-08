Общество

Псковское ГИБДД: Как обезопасить себя от кражи велосипеда?

В регионе участились факты хищений велосипедов, скутеров и других двухколесных транспортных средств. Так, кражи велосипедов за последние дни отмечены в Пскове, Кунье, Красногородске, Себежском районе. Часть из них полицией раскрыта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

С учетом складывающейся ситуации владельцам двухколесных машин следует учитывать следующее.

1 место: подъезды многоквартирных домов.

Не спасают ни закрытые двери на площадку, ни бдительные соседи, ни даже видеокамеры.

2 место: стоянки торгово-развлекательных центров

То, что большое количество людей отпугнет воришку, – еще одно распространенное заблуждение. На практике скопление народа играет угонщику только на руку, так как в толпе обычно мало кто обращает внимание на задержавшегося у велопарковки человека.

3 место: рынки и остановки общественного транспорта

Такие места, как правило, даже не оборудованы качественными парковками. Велосипедисты рассказывают о случаях, когда вору удавалось просто сломать тонкий заборчик и увезти велосипед вместе с замком.

4 место: паркинги, где велосипед занимает место без каких-либо мер его фиксации

Иными словами, это стандартные велопарковки – железные конструкции, которые есть у магазинов, стадионов, во дворах. Их стоит рассматривать лишь как место временной остановки.

Как обезопасить себя от кражи

Важно понимать одно: риск угона есть всегда. Можно годами пристегивать велосипед тонким тросиком на весь день, а потом лишиться его, оставив у магазина буквально на пять минут.

На всякий случай:

- храните все документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, включая подтверждающий покупку чек.

Помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня»;

- если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы, в месте соединения педалей.). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «неродные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае совершения кражи эти меры значительно помогут в поиске.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

- единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути злоумышленника;

- если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его противоугонным тросом. Даже в том случае, если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.

- если возможно, ставьте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания. К примеру, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

- не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;

- желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;

- приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму;

- не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу;

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро «перекусываются» маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны просто руками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 миллиметров и более, т.е. примерно толщиной с палец. Но не стоит обольщаться, эти замки также можно перекусить кусачками небольшого размера. Правда, придется повозиться значительно дольше. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок можно разве что с помощью «болгарки» или огромных арматурных ножниц. Однако, стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

Модернизируйте велосипед, сделав его узнаваемым.

Нестандартного цвета рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания – а оно может стать для нечистого на руку лица серьезной помехой при попытке продать краденое или просто покататься по городу. И даже если кража всё-таки будет совершена – шансы найти такой легко узнаваемый велосипед намного выше.

Что делать, если ваш велосипед украли: