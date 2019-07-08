Общество

В ИК-2 состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня образования учреждения

В актовом зале исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие посвященное празднованию 58-й годовщины со Дня образования учреждения. Открыл мероприятие начальник учреждения Игорь Гудков, поздравив и поблагодарив коллектив и ветеранов учреждения за добросовестное исполнение служебных обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель ветеранской организации учреждения Виталий Уловский, который рассказал об основных вехах в развитии и становлении учреждения, отдельно упомянув ветеранов и действующих работников, посвятивших службе в учреждении несколько десятилетий жизни.

От лица администрации Островского района Псковской области, с поздравительной речью, выступил глава Горайской волости Анатолий Цыганков.

После чего, заместителем начальника учреждения Николаем Антоновым был зачитан приказ о поощрении наиболее отличившихся работников и сотрудников, а так же вручены очередные специальные звания.

Завершилось мероприятие концертной программой от представителей Дома культуры «Юбилейный» города Остров.