Общество

Отделение ПФР по Псковской области разъясняет механизм назначения досрочных пенсии безработным

Новое пенсионное законодательство сохранило право досрочного выхода на пенсию для безработных граждан предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращений или ликвидации предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначены только по предложению органов службы занятости - не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений по увеличению пенсионного возраста).

Кроме этого, обязательными условиями на 2019 год являются: невозможность дальнейшего трудоустройства, наличие 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 для женщин, количество пенсионных баллов – 16,2.

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществляются за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Фактически источником финансирования таких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Добавим, что досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пенсионного возраста или их трудоустройства. В обоих случаях неработающий гражданин должен обратиться в Пенсионный фонд. В первом ему будет назначена вновь рассчитанная страховая пенсия по старости, во втором — выплата прекратится.