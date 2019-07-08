Общество

Председатель Всероссийского общества ветеранов: В Псковской области трепетно относятся к сохранению памяти о войне

Встреча заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова с председателем Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимиром Епифановым и главным специалистом организации Людмилой Андреевой прошла в понедельник, 8 июля, в здании администрации региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-губернатор поприветствовал гостей от имени главы региона Михаила Ведерникова. Темой обсуждения стали вопросы патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о Великой Отечественной войне через воспоминания фронтовиков, детей войны и тружеников тыла. Владимир Епифанов отметил большой вклад в это регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов, которое возглавляет Николай Груздов.

Обсудили участники встречи и прошедший накануне юбилейный Курган Дружбы в Себежском районе. Владимир Епифанов заметил, что погода не помешала празднику, тем более, что на площадке было организовано горячее питание. «Очень понравилась концертная программа, когда пели "Катюшу", то даже мороз по коже пошел», - поделился впечатлениями председатель Всероссийской общественной организации ветеранов.

«Это самое лучшее мероприятие, связанное с партизанским движением. Оно очень мощное, на площадке было много молодежи. Всегда сложно собрать ветеранов на мероприятия, а здесь, даже несмотря на плохую погоду, они пришли. Многие пробыли допоздна», - отметила главный специалист Всероссийской общественной организации Людмила Андреева. Она призвала не прерывать традицию, чтобы на Курган Дружбы приезжали дети и внуки партизан и делились воспоминаниями своих близких о военных годах.

Вице-губернатор отметил, что патриотической работе областные власти уделяют серьезное внимание. В ближайшее время в регионе пройдет череда мероприятий, посвященных освобождению городов и районов Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. «На этой неделе торжественные мероприятия пройдут в Пушкинских Горах, Идрице, Пустошке и Опочке. Запланированы Вахты Памяти, перезахоронения останков воинов, павших в годы войны. К подготовке мероприятий будут привлечены юнармейцы, молодежь. Примут участие в патриотических акциях и ветераны», - отметил Николай Цветков.

«Мне понравилась Псковская область своим трепетным отношением к памяти о войне», - в итоге встречи резюмировал Владимир Епифанов.