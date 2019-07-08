Общество

Врачи рассказали о пользе грибов

Около 150 граммов грибов можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, при этом продукт - настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также обладают противоопухолевым эффектом, считают опрошенные эксперты, который опросили «РИА Новости».

«Разовая порция составляет 120-150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья», - рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Она отметила, что грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также благотворно воздействуют на кроветворение, уточнила диетолог.

При этом в грибах минимальное содержание жира и нет холестерина, так как это продукт растительного происхождения, поэтому их можно употреблять людям, страдающим ожирением, подчеркнула Ливанцова.

Кроме того, грибы могут принести пользу людям с сахарным диабетом, потому что углеводы представлены пищевыми волокнами, что способствует снижению уровня глюкозы в крови, добавила врач.

По ее словам, грибы обладают еще и противоопухолевым эффектом, который связан с наличием селена и витамина С, являющихся антиоксидантами.

«Противоопухолевая активность связана еще и с белками - лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток», - рассказала Ливанцова.

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.

«Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам», - считает он.

По его словам, грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы.

Он подчеркнул, что лучше рекомендовать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах.

Противопоказаниями для употребления грибов, как пояснили эксперты, будут являться в первую очередь заболевания желудочно-кишечного тракта в фазе обострения - гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатит, а также почечная и печеночная недостаточность.

При этом врачи сходятся во мнении, что грибы не следует употреблять в сыром виде.

«С точки зрения здорового питания, оптимальный вариант — грибы, жаренные без масла. Считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, потому что это более кратковременный процесс, в отличие от варки», - уточнила Ливанцова.