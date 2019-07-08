Общество

В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка

В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов, представители администрации города Пскова, регионального Управления МВД, частных охранных организаций. Впервые в гарнизонном разводе приняли участие военнослужащие военной полиции министерства обороны.

Обращаясь к собравшимся, полковник полиции Игорь Иванов выразил благодарность сотрудникам и военнослужащим Управления, принимавшим участие в обеспечении охраны общественного порядка в период проведения в Пскове 39-х Ганзейских дней Нового Времени. Более 160 росгвардейцев ежедневно обеспечивали безопасность праздника и успешно координировали работу 200 сотрудников частных охранных организаций. Как итог, не было допущено ни одного нарушения общественного порядка.

В ходе развода, отличившимся росгвардейцам вручены ведомственные награды, а также почетные грамоты и благодарности от взаимодействующих структур.

В завершение мероприятия, сотрудники и военнослужащие Росгвардии прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение оркестра штаба Северо-Западного округа Росгвардии.