Общество

Российские дети считают, что родителям нужно послушать Монеточку и Oxxxymiron

Российские дети считают, что их родителям не помешало бы познакомиться с творчеством рэперов Oxxxymiron, Noize MC и певицы Монеточки, показало исследование сервиса Яндекс.Музыка ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, 8 июля.

«Яндекс.Музыка спросила пользователей, как музыкальные вкусы родителей повлияли на то, что они слушают сейчас. Большинство опрошенных признались, что переняли любовь к музыке от родителей, а треть предпочитают тот же музыкальный стиль, что папа и мама», - говорится в сообщении сервиса.

На вопрос, кто оказал наибольшее влияние на их музыкальный вкус, 42 процента респондентов ответили, что это был папа, 24 процентов - мама, еще 34 процента вписали другой вариант ответа.

По мнению детей, из российских исполнителей родителям не помешало бы послушать «Мельницу», Noize MC, Монеточку, Oxxxymiron и The Hatters.

Среди любимых песен отцов слушатели отмечали «The Show Must Go On» и «Bohemian Rhapsody» группы Queen, которые снова попали в чарты после байопика про Фредди Меркьюри, а также классику рока: «Wind Of Change» и «Still Loving You» группы Scorpions, «Smoke On The Water» группы Deep Purple и «Another Brick In The Wall» группы Pink Floyd.

Любимыми композициями мам слушатели назвали «Варвару» Би-2, «Восьмиклассницу» Виктора Цоя и «Ohnedich» группы Rammstein.

В исследовании участвовали 1238 пользователей Яндекс.Музыки в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.