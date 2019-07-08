Общество

Агрофирма «Победа» стала лидером по производству молока в Псковском районе

Хозяйства Псковского района ежедневно производят более 59 тонн молока. В среднем от одной коровы в сутки надаивают по 18,2 кг молока.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, за шесть месяцев 2019 года сельхозпредприятиями района произведено 10,3 тысяч тонн молока. Продуктивность дойного стада составила 3105 кг, что на уровне соответствующего периода 2018 года.

Самое большое количество молока, а именно 2501 тонна, произведено в текущем году в ЗАО «Агрофирма «Победа», в СПК колхоз «Передовик» - 2413 тонн. Наивысший надой от одной коровы получен в ООО «ПсковАгроИнвест» - 4034 кг, в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» - 3456 кг, в ООО «Металлист» - 3383 кг молока.