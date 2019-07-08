Общество

Госдума обсудит законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума в четверг обсудит в первом чтении резонансный законопроект, который устанавливает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, фракция «Единая Россия» его поддержит. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замруководителя фракции Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Еще один важный законопроект, по которому мы долго спорили с правительством и который поддержала наша фракция, разрешает аэропортам (это не обязанность, а разрешение) установить в местах, где находятся транзитные авиапассажиры, комнаты для курения», - сказал парламентарий. «По этому поводу было много споров, ломались копья, оппоненты обвиняли нас в том, что мы отъезжаем назад в антитабачных законах, - напомнил он. - Но на самом деле мы считаем, что это абсолютно разумное решение».

«Когда человек курит, и он находится в транзитной зоне, то есть ему предстоит провести без курения огромное количество времени и в самолете, и в другом самолете (поскольку он пересаживается), то мы прекрасно знаем, что этот запрет сплошь и рядом нарушается, и люди курят в комнате матери и ребенка, в туалетах, нанося вред не только себе, но и окружающим», - констатировал Исаев. «Поэтому в этом случае, с нашей точки зрения, целесообразно поставить специально оборудованные комнаты в аэропортах, которыми эти люди смогут воспользоваться, не нанося вреда другим гражданам», - подтвердил он.

«Этот законопроект, несмотря на то, что была очень большая дискуссия, мы поддержим в первом чтении в четверг», - заключил первый замглавы парламентского большинства.

Комитет Госдумы по охране здоровья 18 декабря 2018 года рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект, внесенный депутатом Сергеем Боярским, в первом чтении. Документ ранее также получил поддержку думского комитета-соисполнителя - по транспорту и строительству, однако против его принятия высказывался Минздрав РФ. При этом комитет Совета Федерации по социальной политике дал на законопроект отрицательное заключение.