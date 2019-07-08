Общество

В День семьи, любви и верности росгвардейцы преподнесли жителям Пскова музыкальный подарок

В День семьи, любви и верности в Пскове выступил военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

В программе прозвучали оркестровые миниатюры, музыка кино и мировые джазовые хиты. Каждое исполнение сопровождалось бурными аплодисментами.

Отметим, оркестр с 90-летней историей по праву считается одним из лучших коллективов страны. За время своего существования становился неоднократным лауреатом Всероссийского смотра-конкурса штатных военных оркестров войск правопорядка, лауреатом Всероссийского фестиваля солдатской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» (Сочи), участником Международных фестиваля военных оркестров «Виват, Санкт-Петербург!», «Фанфары Казани» (Казань), «Война и Мир» (Севастополь) и фестивале «Эскери Керней» (Астана, Казахстан), Всероссийского фестиваля «Фанфары вологодского кремля» (Вологда).