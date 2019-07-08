Общество

Начались съемки новой версии «Форт Боярд» с Сергеем Шнуровым в роли ведущего

Съемки новой версии телеигры «Форт Боярд» от телеканала СТС начались во Франции. Ведущим программы стал Сергей Шнуров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Шоумен и музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии культовой телеигры "Форт Боярд" от телеканала СТС, съемки которой начались во Франции. Известные актеры, музыканты, комики, ведущие и топовые блогеры окунутся в таинственный мир форта и преодолеют свои страхи, чтобы добраться до заветных сокровищ», - рассказали в пресс-службе.

В обновленном шоу встретятся 10 тематических команд по пять участников в каждой.Премьера шоу запланирована на осень 2019 года.

«Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра - вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями», - заявил Шнуров, чьи слова привели в пресс-службе.

Впервые «Форт Боярд» вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года, в данный момент идет работа над юбилейным сезоном. Всего игра транслируется более чем в 30 странах: так, было снято 1458 зарубежных выпусков. Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

В пресс-службе напомнили, что в свое время ведущими программы были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев.